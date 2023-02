La primera astronauta mujer española, Sara García Alonso, ha explicado ante numerosos niños y niñas del Instituto Sapere Aude, de Villanueva del Pardillo, y del colegio Luz Casanova Embajadores, de Madrid, que “aquí está la prueba viviente de que los sueños se pueden cumplir”. Sara, elegida astronauta en la reserva por la Agencia Espacial Europa entre 23.000 candidatos, ha animado a los estudiantes en el programa A golpe de bit a explorar nuevas cosas, dejarse llevar por su curiosidad y perseguir aquello que les hace felices.

Con motivo del Día de la niña, la mujer y la ciencia, la investigadora de Ciencias Físicas de la U.C.M., Esther González, ha reconocido que “mi principal desafío ahora es el estudio de cómo se forman las enanas marrones, que tienen propiedades de planetas y de estrellas a la vez, porque pueden tener atmósfera pero no son lo suficientemente masivas como para brillar como las estrellas”.

Hay que innovar y mantener viva la curiosidad

La directora de CT Ingenieros y vocal del Instituto de la Ingeniería de España, Delia Rodríguez de Llera, asegura que “desde España existe la posibilidad de emprender y mi mayor reto es conseguir que las mejores ideas de nuestro mejor talento cristalicen y se puedan llevar al mercado”.

Ángel Ramos del Olmo, El catedrático de Matemática Aplicada de la U.C.M., y director del Instituto de Matemática Interdisciplinar, explicó que hay gente que dice “es que las matemáticas no me gustan". "Yo les contesto, ¡no!, lo que pasa es que aún no sabes que te gustan”.

Por su parte, la subdirectora de proyectos de Alta Velocidad de ADIF, Vanesa Campillos, recuerda que España lidera, tras China, el número de vías de líneas de AVE desarrolladas: Este año hemos alcanzado los 4.000 kilómetros de vías de líneas, lo que cual supone todo un récord”.

Desde el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, su jefa de Unidad de Imagen Molecular, Francisca Mulero, explica que “en ciencia hay que innovar y crear. En el CNIO, además, tenemos una oficina de la mujer y la ciencia que nos permite conciliar con horarios de trabajo lógicos y no tener, por ejemplo, reuniones a partir de las cinco de la tarde. Si quieres, te puedes quedar más tiempo trabajando, pero no tienes por qué hacerlo”.

La fundadora de CEO y de Token City, Yael Oaknin, señala que “la tecnología de blockchain tiene una base matemática fuerte y muy ligada a la ciencia, que es muy interesante y bonito conocer”.