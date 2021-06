Probas de acceso á universidade para 13.200 alumnos

Historia de España, e Lingua e Literatura Castelá. Así comezaban as probas de Avaliación para o Acceso á Universidade, para 13.200 alumnos repartidos en 43 sedes. As probas durarán tres días.

Aa horas previas aos exames son as peores. "Estou nerviosa", di unha alumna. "Nerviosa, pero xa está todo. Agora, a redactar", confesaba momentos antes de poderen entrar na aula.

Notas altas

A gran maioría dos estudantes aproba os exames. Outra cousa é sacar nota alta, a que piden en determinados graos, como lembra Pedro Armas, Vicepresidente da CIUG, comisión interuniversitaria de Galicia."Medicina, fisioterapia, algunhas enxeñarías...."

Se agora non lles saen ben as notas, terán outra oportunidade a mediados de xullo, se as cousas non lle sairon ben neste primeiro intento

Dentro dunha semana saen as notas.