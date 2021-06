"¿Me conoces?": así empieza 'La caza del pijo', el nuevo reto violento en las redes sociales

Se llama 'La caza del pijo' y comienza con una frase: "¿Me conoces?". Tras pronunciar esas palabras, viene un "no" y una cuenta: "1,2,3…" y, posteriormente, se procede a la agresión y se difunden las imágenes en redes sociales como Tik Tok o Instagram. Es el nuevo reto de moda. Su práctica ha provocado varias palizas en el distrito de Chamartín, en Madrid. Ahora, una menor ha sido identificada por la policía por actuar en cuatro de ellas.

El programa de 'La Hora de La 1' ha hablado con los agentes de la Policía Nacional que piden colaboración ciudadana y que se interpongan denuncias si se ha sufrido un acto violento de este tipo.

La Policía Nacional ya ha dado cuenta ante la Fiscalía de Menores , a pesar de que no ha habido denuncias . Así lo ha asegurado en 'La Hora de La 1', uno de sus portavoces, Ricardo Gutiérrez que ha señalado que no procedía la detención, ya que los implicados son menores de edad.

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la identificación de la autora directa de cuatro agresiones cometidas en el distrito madrileño de Chamartín . La investigación se inició el pasado mes de abril cuando una menor de 14 años agredió a cuatro chicas, todas ellas de edades similares. El modus operandi utilizado en todos los episodios se basaba en pronunciar la frase "¿Tú me conoces?". Forma que se utilizaba para acercarse a las víctimas y, acto seguido, proceder a pegarlas tras contar hasta tres . Todas las acciones violentas se han dado en barrios de alto poder adquisitivo y normalmente sobre mujeres. La agresora se desplazaba a la capital para afligir dichas palizas.

Instagram y Tik Tok, el destino de las imágenes violentas

El peligroso reto tiene una segunda parte: grabar la agresión. Según ha contado Gutiérrez en TVE, los investigadores han podido constatar que la idea final de la peligrosa acción era "acumular el mayor número posible de agresiones para posteriormente distribuirlas" en redes sociales como Tik Tok o Instagram.

Aunque en el vídeo que ha llevado a la identificación de la joven -y sus cómplices- se hablaba de seis agresiones en un mismo día, de momento los agentes solo han podido dilucidar cuatro. Ninguna ha sido denunciada, por lo que el agente ha pedido la colaboración ciudadana y ha hecho un llamamiento "para que las víctimas denuncien". Asegura el portavoz del cuerpo de seguridad que estos jóvenes se toman estos graves hechos "como un juego" y que creen "que no son conscientes del daño que causan a las víctimas, ya no solo de forma física, sino también moral". El ejemplo de esto último es que las víctimas están atemorizadas y, explica Gutiérrez, "no se atreven a denunciar por temor a represalias". Ante esto, el agente ha trasladado otro mensaje: "Confíen en nosotros y denuncien".

Por su parte, la psicóloga, Irene López Assor, ha afirmado que "es bueno que se denuncie para que estos jóvenes agresores sepan que estos actos tienen una implicación". Y añade que es la forma, dice, "de que se conforme correctamente la conciencia, ya que, de los 14 a los 21 años, se está desarrollando la capacidad cognitiva y no entienden la intensidad del daño que producen".

Sobre la mesa, el debate de la rápida propagación de los contenidos de odio en las redes sociales. La periodista Ana Bernal-Triviño ha querido poner el foco en la educación y la relación de los menores con lo digital: "Son nativos digitales, pero hay que hacer campañas de alfabetización en las redes sociales en la que haya una implicación por parte de toda la sociedad".