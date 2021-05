La Comisión Europea ha pedido este lunes a los Veintisiete que inicien la retirada gradual de todas las restricciones que imponen a los viajeros que se desplazan entre Estados miembros, al entender que la situación epidemiológica y el ritmo de vacunación en el conjunto de la Unión Europea permiten contemplar esta relajación de cara al verano.

"Los europeos deberían disfrutar de un verano seguro y tranquilo. Dado que la vacunación avanza, proponemos que se relajen gradualmente las medidas de viaje en coordinación con el Certificado Digital Covid de la UE", ha escrito en Twitter la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien cree que este sistema dará "claridad y predictibilidad" a los europeos mientras se recupera la libertad para viajar.

