Las autoridades de Estados Unidos han instado a sus ciudadanos a no viajar a Bielorrusia, y han anunciado que impondrán un bloqueo mercantil a nueve empresas de este país, en el marco de la tensión internacional derivada por la orden de aterrizaje por parte del Gobierno bielorruso de un avión para detener a un opositor.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha expresado, en un comunicado, que el desvío del vuelo conforma "una afrenta directa a las normas internacionales" y que se enmarcan dentro de una "creciente ola de represión" por parte del Gobierno de Bielorrusia y su presidente, Alexander Lukashenko.

En este contexto, el Departamento de Estado ha emitido una advertencia 'nivel cuatro' por la cual insta a los ciudadanos de Estados Unidos a no viajar al país, a la par que la Administración Federal de Aviación ha aconsejado a los transportistas de pasajeros estadounidenses que extremen las precauciones al sobrevolar espacio aéreo bielorruso.

Asimismo, el próximo jueves entrará en vigor un nuevo bloqueo mercantil a nueve empresas estatales de Bielorrusia, a las que anteriormente se les había levantado esta limitación.

“Statement by Press Secretary Jen Psaki on the United States Response to Belarus’s Forced Diversion of Ryanair Flight and Continuing Attack on Fundamental Freedoms | The White House https://t.co/wIaGJCMdEv“