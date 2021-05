Cuixart se reafirma en su papel en el 'procés': "Yo no renuncio a nada de lo que hice"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defendido su participación en el 'procés' independentista que le ha valido una condena de nueve años de prisión por un delito de sedición. "Yo no renuncio a nada de lo que hice, al ejercicio de derechos fundamentales", ha afirmado en una entrevista en RAC1, en referencia a su papel en la manifestación del 27 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía. Ha añadido que ni ha pedido el indulto ni lo pedirá porque no cree que eso resuelva la situación de Cataluña.

Hace referencia así a la frase que dijo al final del juicio del 'procés', cuando aseguró: "Todo lo que hice, lo volvería a hacer porque estoy convencido de que es lo que tenía que hacer". Palabras que Carlos Lesmes, presidente del Supremo, recordó para asegurar que no había "arrepentimiento" que justificara el indulto a los líderes independentistas condenados.

Se ha mostrado convencido, además, de que el Tribunal Supremo intentará revocar los indultos en el caso de que el Gobierno los conceda. Vaticina que la medida "será efímera igual que lo fueron los terceros grados", y ha recordado que Lesmes "ya ha dicho que los indultos no tendrán recorrido".

"Yo estoy en la cárcel por haber desconvocado una manifestación, algo paradigmático. Creo que hicimos bien evitando males mayores frente una provocación del Estado", ha asegurado Cuixart. "Si renuncio a ejercer derechos fundamentales mis hijos se pueden volver a encontrar en mi misma situación", ha apuntado en la entrevista.

Arrimadas: "Ahora vas y los indultas, Pedro Sánchez"

Declaraciones como estas esgrime la oposición para rechazarlos. La Plataforma Unión 78, encabezada por Rosa Diez, ha convocado una concentración en contra de los indultos el 13 de junio. Asistirán PP y Vox y será en la plaza de Colón, el mismo escenario de la polémica foto de hace dos años. Ciudadanos apoya la protesta, anima a participar y algún dirigente ya ha confirmado su presencia.

La formación naranja ha cargado contra las afirmaciones de Cuixart. Su líder, Inés Arrimadas, ha llamado la atención del presidente del Gobierno sobre estas y ha escrito en Twitter: "Ahora vas y los indultas, Pedro Sánchez", ha escrito Arrimadas en un mensaje en Twitter.

Ciudadanos ha repasado las opiniones expresadas por varios socialistas destacados en los últimos días sobre este asunto. "Felipe González no lo haría, (Emiliano) García-Page cree que sería una desgracia, Alfonso Guerra cree que no es legal y (Guillermo) Fernández Vara no quiere depender de nacionalistas. Hasta líderes históricos y autonómicos del PSOE están en contra de los indultos", ha señalado Arrimadas.