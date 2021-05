Guillermo Lasso jura su cargo como presidente de Ecuador prometiendo poner fin a "la era de los caudillos"

El empresario, banquero y político de centroderecha, Guillermo Lasso ha jurado este lunes como nuevo presidente de Ecuador para los próximos cuatro años tras dar la sorpresa en las pasadas elecciones de abril.

En la ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional, en Quito, Lasso ha dado un discurso ofrecido a la nación después de jurar el cargo. En él ha pedido a todos los ecuatorianos a preguntarse por qué un país "tan rico" tiene un "pueblo tan pobre" y ha culpado de esa herencia a gobernantes que incurrieron en el "caudillismo" a lo largo de los años.

"En este gobierno que hoy nace, del nuevo siglo de republicanismo (en Ecuador), termina la era de los caudillos.... ¡Termina la era de los caudillos!", ha proclamado Lasso en su discurso de investidura, al asegurar que "gobernará para todos" y para restaurar los valores de la lucha de los patriotas ecuatorianos hace doscientos años.

Lasso, de 65 años, sustituye a Lenín Moreno, quien ha dejado el poder tras cuatro años como presidente de un país agobiado por una aguda crisis económica y sanitaria, debido a la pandemia del coronavirus.

Dice que se ha "acabado la persecución política"

A pesar de la pandemia, han acudido casi 400 invitados, un 30% del aforo del Palacio Legislativo, pero no hay previstos programas musicales como en otros años anteriores.

Entre los asistentes también ha estado el expresidente Lenín Moreno, quién ha salido del salón de plenos y ha abandonado el Palacio Legislativo nada más jurar el cargo Lasso antes de que el nuevo presidente pronunciase el discurso.

Durante el discurso, también ha anunciado que "se acabó la persecución política en Ecuador" porque "no he venido a saciar el hambre de pocos sino el hambre de muchos", y ha prometido fortalecer la democracia para terminar con "lacerantes desigualdades entre el mundo rural y el urbano", y un país que "le ha fallado a su juventud en educación y creación de oportunidades, que mantiene en el más humillante olvido a sus jubilados, y donde ser mujer no es un factor de desventaja sino un peligro existencial".