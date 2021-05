La Fiscalía ha acusado a la portavoz de Podemos, Isa Serra, de actuar de forma "agresiva" y "feroz" contra varios agentes policiales durante un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés el 31 de enero de 2014 y por el que fue condenada a un año y siete meses de prisión, a 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo, y a una multa de 2.400 euros que se suman a los 5.250 euros de indemnización a los dos agentes heridos.

Lo ha hecho durante la vista pública celebrada en el Tribunal Supremo para revisar el recurso de casación que presentó Serra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En su sentencia, los magistrados alegaron para sustentar la condena que la libertad de expresión tiene "límites y no puede amparar comportamientos ilegales".

La ahora líder de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, que fue condenada por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños y absuelta de desórdenes públicos, recurrió ante el Supremo por considerar que la sentencia se sustentaba "exclusivamente en pruebas subjetivas" como declaraciones "vagas" de policías presentes en el desahucio que intentó frenar en Lavapiés.

La defensa pide la absolución

Por su parte la defensa ha expuesto unos hechos completamente opuestos a los sostenidos por el fiscal y ha pedido la absolución de la portavoz de Podemos ya que el tribunal "no valoró la prueba de forma racional" y "asumió las vagas e imprecisas declaraciones de los policías" que eran "genéricas y poco específicas". Serra ya fue absuelta de un delito de desórdenes públicos.

"No pudieron precisar cuándo (Serra) lanzó esos objetos, dónde y no saben donde estaba", ha señalado el letrado, para quienes los agentes no podían aportar nada que no viniese ya en el atestado.

En cambio, ha destacado las testificales de la defensa que "la excluyen de la participación de cualquier delito" aunque fueron desechados por el tribunal al resultar poco creíbles y que en los vídeos aportados se ve a Serra en "actitud tranquila y pacífica".

Además, ha subrayado que "ningún agente manifiesto que ella propinara empujones ni pudo reconocer qué tipo de objetos lanzó", entre los cuales "había objeto que no son contundentes ni peligrosos, como gorros de lana, fruta, un periódico y bolígrafos.

El Supremo hará pública su sentencia en los próximos días, si bien en caso de ser confirmada la condena no la inhabilitaría para ejercer su cargo sino para unos próximos comicios. La Sala que resolverá el recurso estará compuesta por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Antonio del Moral, que será el ponente.

En principio la condena no implicaría el ingreso en la cárcel, por unos hechos que sucedieron antes de que Serra obtuviera un escaño en la Asamblea.