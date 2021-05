Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha avanzado que es "muy posible" que "en no muchos días" pueda relajarse el uso de mascarilla en los exteriores, gracias a la buena marcha de la campaña de vacunación contra el coronavirus y siempre que la situación epidemiológica continúe mejorando.

El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha explicado que flexibilizar la medida podría contemplarse primero por grupos de población, por ejemplo, en las residencias con altas coberturas de vacunación, y "siempre y cuando se mantengan otras" precauciones. No obstante, considera que aún no ha llegado el momento.

"Todavía no tenemos ni una incidencia, ni una cobertura de vacunación, ni una inmunidad comunitaria suficientemente alta como para relajar las medidas de protección personal", ha advertido, cuando la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado hasta los 152 casos por cada 100.000 habitantes y quedan dos territorios por encima de 250, esto es, riesgo extremo: Melilla y el País Vasco.

Vídeo | Simón: "Todavía no tenemos una incidencia y una vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño" - RTVE.es

Aún hay diferencias importantes entre comunidades

Pero la vacunación avanza a buen ritmo y Simón ha asegurado que es posible que todas las comunidades autónomas estén pronto en una situación conveniente. Cada día entre el 0,5 % y el 1 % de la población recibe una de las dosis de las vacunas, ha apuntado, lo que nos acerca a la inmunidad de grupo y hace paulatinamente más difícil un repunte de los contagios.

"En un mes estaremos en cifras de inmunización que nos ponen en una situación muy favorable para reducir medidas", ha afirmado, y fijado una incidencia acumulada por debajo de 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días como indicador para valorarlo. Los técnicos de Sanidad esperan que la situación epidemiológica de las autonomías se vaya "homogeneizando", porque "todavía hay diferencias importantes a la hora de tomar decisiones".

"Tenemos que tener cuidado con no poner el carro delante de los bueyes (...) Todavía no estamos en el lugar donde nos gustaría estar", ha afirmado, después de que haber rehusado dar una fecha concreta para relajar el uso de las mascarillas. "Habrá que modificar el documento de actuaciones porque no incluyen la rápida inmunización por la vacunación. Tenemos que ser conscientes de que vamos a estar ahí pronto, pero que hay que ir paso a paso".