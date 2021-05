Coronavirus

España encara este lunes su segunda semana tras el fin del estado de alarma con el objetivo de mantener la tendencia a la baja de los datos epidemiológicos de la COVID-19 y aumentar el ritmo de vacunación, que alcanzó el viernes un nuevo récord con más de 611.000 dosis administradas en un día.

Durante el fin de semana, Madrid y Baleares han sido algunas de las comunidades que han confirmado la mejora de las cifras, saliendo la primera de ellas del riesgo extremo con una incidencia de 245 casos por cada 100.000 habitantes. La comunidad balear, por su parte, ha registrado 24 casos y ninguna muerte. Aragón, Castilla y Léon y Murcia también han notificado un descenso de los contagios.

No obstante, el aumento de la movilidad, del turismo y las concentraciones nocturnas han incrementado las dudas sobre si la curva seguirá descendiendo en los próximos días o, por el contrario, deben producirse cambios en la desescalada. En este sentido, las comunidades autónomas continúan a la espera de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre la aplicación de restricciones, después de que el Gobierno canario recurriera el auto de la justicia de las islas de no avalar su prórroga del cierre perimetral.

Madrid sale del riesgo extremo

Los datos de las comunidades autónomas han confirmado durante el fin de semana la tendencia a la baja de la pandemia anunciada por el Ministerio de Sanidad, que situó el viernes la incidencia en 162 casos por 100.000 habitantes, es decir, 27 puntos menos en una semana. En aquel momento, Madrid, País Vasco y Melilla eran las únicas comunidades con una tasa superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, lo que las situaba en riesgo extremo.

Estas dos últimas no notifican su incidencia durante el fin de semana, sin embargo, el gobierno de la Comunidad de Madrid, sí anunció el sábado que su tasa descendía a 242, algo que no sucedía desde finales del pasado mes de marzo. El domingo el número de nuevos contagios pasó de 1.454 a 439 y se notificaron tres muertes.

Aunque hay que tener en cuenta el efecto del fin de semana, en otras comunidades también se han reducido los contagios: Aragón ha registrado 148 nuevos casos, 50 menos que un día antes; mientras que en Castilla y León la pandemia ha dejado seis muertos y poco más de 400 positivos en dos días.



En Cataluña, sin embargo, el número de personas ingresadas en los hospitales subió el domingo en 33, hasta los 1.115 pacientes, de los que 403, cuatro más que la víspera, estaban en las UCI. Las muertes fueron un total de ocho en todo el fin de semana y los contagios no superaron el millar el domingo, según los datos de la Generalitat. Asturias no ha registrado nuevas muertes por tercer día consecutivo y en Murcia se han registrado 47 nuevos positivos, doce menos que el día anterior sin ningún fallecido. En Extremadura, la incidencia acumulada sigue a la baja con 81,01 y no registraron fallecidos el domingo.