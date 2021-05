Coronavirus

Las comunidades estrenan "nueva normalidad" este domingo tras la caída del estado de alarma, que ha puesto fin a medidas como el cierre perimetral autonómico en toda España.

La mayoría de ellas también ha levantado el toque de queda, salvo Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Navarra, aunque están dos últimas siguen a la espera de la aprobación judicial. En este sentido, los tribunales están divididos: Baleares y Comunidad Valenciana han conseguido el aval, pero no el País Vasco, que no puede imponer el toque de queda como pretendía. Otras como Madrid o Aragón no han prorrogado las limitaciones nocturnas a partir de este domingo, mientras esperan que los tribunales refrenden las limitaciones en las zonas básicas de salud y municipios.

La limitación de las reuniones también ha sido una de las medidas para la lucha contra la pandemia y, aunque las restricciones en este punto se han suprimido en la mayor parte del país desde este domingo, varias comunidades piden a la ciudadanía que sigan evitando las concentraciones. No obstante, durante la primera noche sin dichas medidas, miles de personas han salido a las calles en varias ciudades españolas para festejar, produciendo aglomeraciones en Madrid y Barcelona.

¿Hay toque de queda? No, salvo en algunas comunidades. Tras conseguir el aval de los tribunal de justicia regionales, Baleares mantiene el toque de queda de 23:00 a 06:00, mientras que la Comunidad Valenciana lo hace de 00:00 a 06:00. Esto supone que alrededor de nueve millones de españoles, es decir, el 19, 2% de la población tendrá restricciones de movilidad nocturna.



En cuanto a Canarias - que está a la espera de que se pronuncien los jueces de las islas - ha pedido que el toque de queda se extienda desde las 23:00 en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro y a las 00:00 en el resto. En esa misma situación se encuentra Navarra que prevé dejarlo de 23:00 a 06:00 en su territorio. País Vasco, en cambio, ha visto denegada este viernes su petición de mantener las restricciones de movilidad nocturna a partir del día 9 de mayo. La comunidad, por tanto, levanta la medida, aunque recomienda autolimitar la movilidad entre las 23:00 y las 06:00 horas.



En el resto de comunidades, incluido Ceuta y Melilla, han decaido los toques de queda impuestos hasta ahora. Murcia aunque tampoco lo mantiene sí que impone el cierre de la actividad no esencial desde 00:00 a 06:00. Toque de queda en España: qué comunidades lo mantienen tras el estado de alarma DatosRTVE

¿Se puede salir de la comunidad autónoma? Sí, los cierres perimetrales a nivel autonómico se levantan en todas las comunidades a partir de este domingo. Baleares y Canarias seguirán realizando controles sanitarios a personas procedentes de otras comunidades o ciudades autónomas y pedirán prueba negativa de coronavirus. En cuanto al cierre municipal, se mantendrá en la mayoría de las comunidades. Este es el caso de Andalucía que cerrará los municipios con tasas de incidencia por encima de 500 casos cada 100.000 habitantes. Murcia también hará uso de esta medida, aunque sitúa el nivel de incidencia mínimo en los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Restricciones para frenar al coronavirus: ¿cómo es el confinamiento en cada comunidad? DatosRTVE Aragón, por su parte, ya ha anunciado que mantendrá cerradas las zonas que así lo están y Madrid está buscando el aval jurídico para cerrar por zonas de salud, tal y como ha venido realizando a lo largo de la pandemia. En el resto de comunidades aún no han concretado las medidas que harán en los municipios y en algunos casos dependerá de la evolución de la incidencia.