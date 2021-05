La madre de Heidi Paz, Gloria Francis B.S., ha identificado este miércoles en el juicio contra César Román, conocido como el 'Rey del cachopo', la maleta en la que el 13 de agosto de 2018 se halló el torso de su hija aseverando que pertenece al acusado porque la vio en la mudanza que realizó la pareja a un piso en Vallecas y en la que ella ayudó. También ha afirmado que cree que la maltrataba a juzgar por el comportamiento que tenía la joven desde que lo conoció, pero su hija no se lo contó.

"Esa es la maleta de César Román porque les ayudé en la mudanza. La vi en mi casa. La vi en la casa de la calle López Grass. Yo les ayudé. Les llevé en mi coche. Esa maleta la monte en mi coche", ha afirmado con rotundidad durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid contra el Rey del cachopo.

Se trata de la tercera sesión del juicio que se ha iniciado con la prueba testifical de la madre. A lo largo de la vista, comparecerán varios socios de Román y el portero de la nave situada en el número 6 de la calle Sebastián Gómez que la noche del crimen vio a una persona salir de la nave donde se halló el cuerpo de la chica desmembrado.

La madre de Heidi Paz ha comparecido a pocos metros del presunto asesino de su hija, tras un biombo, y con una camiseta con la foto de la joven hondureña, que ha agarrado cuando le han mostrado la imagen de la maleta, momento en el que se ha puesto a llorar por no haber podido hacer nada para evitar su final.

Cree que César Román maltrataba a su hija

A preguntas del fiscal Miguel Méndez, ha explicado que su hija le contó en mayo de 2018 que estaba saliendo con su jefe del bar y que al conocerle no le gustó por cómo la trataba, porque le pidió su mano de rodillas cuando solo llevaban saliendo menos de un mes y se llevaban 20 años, y luego porque la "hostigaba" y era "muy celoso". La mujer ha asegurado que Heidi y César vivieron un mes en su casa, lo ha tildado de "posesivo" y ha contado varios episodios en los que se puso algo violento.

La madre ha lamentado que la joven no se lo contara porque si hubiera sido así ella la habría ayudado. "Quería saber dónde vivían. Ella me dijo que no me quería preocupar. (...) Yo sabía en mi corazón que este hombre le estaba haciendo daño y ella no lo decía, porque era celoso. Yo sé que la maltrataba", ha narrado con la voz quebrada y llorando.

Gloria Francis B.S. ha relatado que le preguntó varias veces a Heidi Paz que le pasaba, porque en los días previos a su desaparición, la encontraba siempre muy seria y poco habladora. "Ella me negaba todo porque ella sabía que yo podía hacer algo por ella... Esa es mi pena, si ella me hubiera dicho yo podría haber hecho algo, llamar a la Policía", ha dicho entre lágrimas. También ha afirmado que su hija le contó que se había quedado embarazada pero que perdió al bebé porque se cayó, algo que no se creyó.

Por otro lado, la madre ha negado que su hija estuviera metida en líos y andara con bandas latinas en Honduras, así como ha rechazado también que perteneciera a una banda de narcotraficantes, frente a las afirmaciones del acusado acerca de que Heidi Paz colaboraba en Madrid con una organización criminal de 'vuelcos de drogas'.