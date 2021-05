César Roman Viruete, conocido como el 'Rey del cachopo', ha negado este martes haber matado a Heidi Paz, así como también ha negado que fuera su novia en el momento de los hechos, pues solo eran "amigos con derecho a roce". "Yo no la volví a ver, lo he dicho un millón de veces. No pude ni matarla, ni besarla", ha insistido en el juicio que se celebra contra él en la Audiencia Provincial de Madrid.

En respuesta a las preguntas de la Fiscalía, Román ha explicado que la última vez que tuvo contacto con la víctima fue a las 6.00 horas del 5 de agosto, cuando ella le llamó por teléfono desde la plaza de Legazpi, en Madrid, y hablaron por menos de 30 segundos, pero ha negado que a continuación Heidi Paz fuera a su casa. "Yo no la volví a ver, lo he dicho un millón de veces. No pude ni matarla, ni besarla", ha insistido.

00.32 min El Rey del cachopo llega al juicio por el asesinato de su novia: "Tengo ganas de demostrar mi inocencia"

También ha afirmado que después de ese 5 de agosto, Heidi Paz estuvo en su casa el 9 de agosto, aunque no se vieron porque él no estaba en el domicilio. Dice que supo que estuvo en su casa mientras porque utilizó una sartén y unos platos y los dejó en el fregadero, y que además le dejó una nota. Además, en esa visita, según Román, la víctima le cogió un móvil, y le dejó otro que usaba ella habitualmente y que fue con el que hizo la última llamada que tuvieron días antes.

Durante su declaración, ha explicado con detalles cómo fue la relación que mantuvo con Heidi Paz desde que la conoció en mayo de 2018. Según Román, la relación sentimental fue muy breve, pues solo duró mes y medio aproximadamente. También ha señalado que fue la joven quien puso punto y final y fue tras un aborto fortuito que había sufrido de un embarazo no buscado. Sin embargo, el Rey del cachopo ha reconocido que después de dejarlo, quedaban "de vez en cuando" y echaban "cuatro polvos".

"Teníamos una relación de tomarmos cuatro copas de vez en cuando y a veces acabábamos en la cama", ha reiterado.

Los "errores" del sumario Román se ha referido en muchas ocasiones al sumario, que él mismo tiene encima de la mesa desde la que está declarando, y ha aludido a los "errores" que él considera tuvo la investigación de la muerte de Heide Paz. Entre los "errores" está, según él, que no se citó en la instrucción a declarar al hombre que acompañaba a Heidi Paz en la Plaza de Legazpi el 5 de agosto, cuando se pierde el posicionamiento de su teléfono móvil. Ante el jurado popular que decidirá si es culpable de matar a su Heidi Paz, descuartizarla y hacer desaparecer parte del cadáver, a Román solo se le ha roto la voz cuando se ha mencionado la maleta donde apareció parte de cuerpo de la que fuera su novia.

Rechaza que Heidi Paz esté muerta En su declaración, al igual que hizo en la instrucción, ha sostenido que Heidi Paz podría tener deudas con algún grupo colombiano por temas de narcotráfico. Y al contrario que en la instrucción, que dijo que podía haber sido asesinada por esas supuestas deudas, en esta ocasión, el Rey del Cachopo ha sostenido que la joven está viva, porque cree que el torso que apareció "no es el de Heidi". A preguntas de la acusación particular que ha subrayado que César Román se ha referido a Heidi Paz en presente, el Rey del cachopo ha resaltado que el torso que apareció no tiene las "marcas" propias de haber pasado por dos embarazos y que por eso, él ha defendido que puede estar viva. "En el sumario hay una prueba de ADN que dan por definitiva, la conclusión del informe no dice que sea Heidi", ha señalado durante el juicio.