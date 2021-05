Billie Eilish comparte sus fotos más personales con sus fans

Una bebé embutida en un fular mientras su padre toca el piano, una preciosa niña rubia con una guitarra o tocando el piano... son algunas de las fotos más bonitas de Billie Eilish (Montena), en las que nos queda claro que la pequeña Billie apuntaba maneras de artista ya desde muy pequeña.

Un libro en el que la cantante comparte con sus fans una muy íntima de su vida, tanto dentro como fuera del escenario, a través de preciosas fotos nunca vistas antes y que ha seleccionado ella misma. Lo que confiesa que ha sido muy emocionante porque le ha hecho repasar "las distintas etapas de mi vida, algunas de las cuales fueron fantásticas y otras terribles".

El libro también incluye una emocionante introducción y de comentarios de algunas de las instantáneas que reflejan recuerdos de su infancia, experiencias sobre su vida de gira... Un libro imprescindible para entender su camino.

"Si hay algo que me gustaría dejaros con este libro, es que creo que todos seguimos siendo nuestro niño de tres años... Todos pasamos por distintas fases, incluyendo... la pubertad. Solo quiero que me veáis a mí y mi vida, con vuestros propios ojos", -asegura Billie en el prólogo del libro-.

"He elegido cuidadosamente cada foto de este libro y estoy tan emocionada de compartir estos recuerdos especiales de toda mi vida. Hay tantas fotos que nunca habéis visto antes, y esto fue un gran trabajo de amor", escribe la cantante en su cuenta personal de Instagram sobre este libro.

Un fenómeno mundial

Este mismo miércoles Billie Eilish añadía otro galardón a su impresionante carrera, el de mejor artista internacional en los Brit Awards 2021.

Además, hace solo unos días nos sorprendía con su nuevo look, con el que batía récords en Instagram.

Y en febrero de este mismo año estrenaba el documental The World's a Little Blurry, sobre su vida y su carrera musical.

La joven se ha convertido en un fenómeno mundial desde el lanzamiento de su primer single, “Ocean eyes”, en 2015, y continúa superando cualquier barrera que haya en el mundo de la música con ese sonido que desafía cualquier género.

Tan solo cuatro años después de ese primer lanzamiento, su álbum When we all fall asleep, where do we go? debutó en el número uno del Billboard 200 en Estados Unidos, así como en 17 países más, y fue el álbum más reproducido del año. Un trabajo escrito, producido y grabado por Billie Eilish y su hermano, Finneas, en su casa en Los Ángeles.

Billie Eilish hizo historia al ser la artista más joven en ser nominada y ganar en todas las categorías principales en la 62.ª edición de los Grammy. Recibió los galardones de Mejor Artista Nueva, Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Pop. Billie Eilish también es la artista más joven que haya escrito y grabado una canción para la banda sonora de James Bond: No Time to Die.

Billie Eilish es un fenómeno mundial. Con una llamativa estética personal y unas letras oscuras y conmovedoras sin igual, Billie destaca entre los grandes iconos de la música del siglo XXI. Sus canciones, que baten récords y ganan grandes premios, y su actitud intransigente y arriesgada, hacen que sus millones de fans crezcan cada mes.