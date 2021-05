Oasis de festa lliures de covid: el pla de les discoteques d'Eivissa per reobrir al juliol

La meca de les discoteques du més d’any i mig en complet silenci. L’illa d’Eivissa reuneix alguns dels locals d’oci nocturn més famosos del món, però la pandèmia els manté tancats amb pany i clau. Aquí no ha arribat l’ansiada desescalada: ni lenta, ni gradual, ni de cap tipus. Pacha, Amnesia o Space no s’entendrien amb la distància social imperant, però tot i així el sector no vol ni pensar en una altra temporada en blanc.

L’associació Ocio Ibiza, que agrupa les principals discoteques, proposa fer una prova pilot en la segona quinzena de juny, semblant al concert de Love of Lesbian a Barcelona el passat mes de març, i si funciona, poder reobrir de manera progressiva a partir de juliol. “Volem una resposta rápida, perquè ja estem en el límit. Si podem obrir al juliol, necessitam saber-ho ja”, demana José Luis Benítez, gerent de la patronal.

Un estricte protocol sanitari Fa ja setmanes que presentaren al Govern balear un estricte protocol sanitari: només podran entrar clients amb el passaport verd europeu: que bé ja estiguin vacunats, hagin passat el covid o presentin una prova PCR recent. A més es realitzaran tests d’antígens a l’entrada dels locals, i el personal de les discoteques també se sotmetrà a una prova diagnòstica cada tres dies. Tots hauran de dur mascareta i només es podrà beure en taules expressament habilitades, en grups, com a màxim, de 12 persones. “Creim que és molt millor que la gent estigui controlada dins un local i no que es reuneixi en cases, en carrers, o en platges. A Eivissa les festes il·legals són un problema cada cap de setmana, i aniran a més a mesura que s’acosti l’estiu”, afirma Benítez. “S’estan contractant cases, on fan fins i tot obres il·legals per instal·lar cabines per al dj”.