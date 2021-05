La resaca de las elecciones del pasado martes todavía se siente en las conversaciones que los vecinos tienen en las calles del distrito de Puente de Vallecas. Nunca hasta ahora el PP había ganado allí en unas autonómicas, pero el bastión rojo cayó el 4M como una losa que hizo retumbar a los partidos de una izquierda muy debilitada en Madrid. El voto a Isabel Díaz Ayuso en este barrio obrero va desde los que han apoyado siempre al PP hasta quienes habían sido votantes de PSOE e, incluso, de Unidas Podemos. Y, mientras unos celebran la victoria de la candidata ‘popular’, otros vecinos tratan de entender cómo entre los suyos se ha podido dar un apoyo tan mayoritario a la derecha.

Hay una discusión sobre política frente a una pescadería dentro de un mercado tradicional aledaño a las calles San Diego. “A mí me parece ideal que haya ganado Ayuso aunque tenía que haber salido Vox”, dice una mujer joven mientras espera la cola. Su interlocutor, un hombre de avanzada edad, que ha votado al PP como “siempre”, se enciende y eleva la voz contra el Gobierno central: “No se puede consentir que estén con la ETA, con los separatistas y con todo lo peor. Quieren un país como Venezuela”, protesta enfadado.

Otro hombre de mediana edad que también espera su turno admite que él no ha votado: “Pues yo estoy en contra de la política y los políticos. La única política que yo conozco desde que tenía 14 años es que si trabajo, como y si no trabajo, no como, esa es la única política que hay en España”. El jubilado le da la razón pero le dice que la izquierda “está empeñada en llevar la ruina a España”. Y otra mujer que tampoco ha votado le responde con ironía con un “anda que (José María) Aznar era bueno, era un canalla que nos metió en la guerra”, un comentario que enciende aún más al jubilado mientras el hijo de la mujer se queja de que se estén peleando por el expresidente del Gobierno.

Fuera, al girar la calle, otras dos vecinas muestran a RTVE.es su “indignación” por que haya vencido el PP en Madrid. “Es una vergüenza, con la corrupción que hay en el PP nos tenía que dar vergüenza a los obreros defenderlos. Me voy, que me pongo enferma”, dice una de ellas. La otra se queda un poco más. Se llama Rosa, tiene 57 años y es limpiadora. Coincide con la primera: “No es de recibo lo que ha pasado aquí en Vallecas. En Madrid centro… pues bueno, es un poco fascista, qué le vamos a hacer, pero Vallecas siempre ha sido un barrio obrero, humilde y con muchísima gente en paro y colas del hambre y que haya pasado esto, no tiene explicación”.

Aunque tradicionalmente votaba al PSOE, Rosa ha votado este 4M a Unidas Podemos porque dice que le gusta el trabajo que ha hecho en el Gobierno central, sobre todo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la subida del salario mínimo y los ERTE. “Los niñatos han votado por la cervecita de los bares y esa idea de libertad”, se queja, y añade: “Pues yo tengo un primo en Granada que tiene un bar, es su medio de vida y está muy grave. La prioridad no es esa”.

Exvotantes de PSOE y de Unidas Podemos: de la "decepción" al "enfado" Luis es otro vecino de Vallecas, ex votante de Unidas Podemos. Este jardinero en paro de 50 años explica así su voto a Ayuso: “Desde que salió, había votado al ‘coletas’ (Pablo Iglesias), pero al final se la hemos cortado y hemos votado a ‘Heidi’ (Isabel Díaz Ayuso). Ese sinvergüenza nos ha decepcionado demasiado. Desde que fue vicepresidente yo estoy en paro y él fomenta la ocupación ilegal mientras la gente como yo lo está pasando fatal, no hay derecho”. En cambio, cree que el PP “es el que mejor maneja el dinero” y que Ayuso es “quien puede reactivar la vida laboral, que al final es la prioridad porque cuando pase todo esto la gente tiene que trabajar”. Pero el PP también se ha llevado votos del PSOE, como el de Manuel, un jubilado de 72 años. “Yo he sido votante socialista toda mi vida pero he dejado de hacerlo por quién dirige el partido y sus pactos. No los puedo entender… como socialista moderado, me cuesta mucho trabajo”, critica. Manuel explica que, incluso, cuando trabajaba en el sector de la metalurgia estuvo “muchos años vinculado a los sindicatos”. Aun así, ha votado al PP sin pensar si le “beneficia o no” por “castigo”. “Es un voto enfadado, sí, y desencantado. Sé que no han ganado los míos, porque los míos son un PSOE moderado y siempre he dicho que Pedro Sánchez es lo peor que le ha pasado al partido, porque ahora es otro”, defiende. “A mí este PSOE no me representa y eso me duele”, prosigue, y explica así su rechazo a votar a otros partidos de la izquierda: “Nunca me han gustado los extremismos, hay que quedarse en el centro y no vale Cs, que es uno de esos partidos que van y vienen. Para mí, los dos partidos que van a gobernar siempre este país son PSOE y PP y se tienen que poner de acuerdo si quieren sacar este país adelante”.

Votantes tradicionales de derecha: "Ayuso lo ha hecho muy bien" Otros vecinos son votantes tradicionales de la derecha, como Javi y Vanesa, que trabajan en una pequeña joyería del barrio. Él tiene 23 años, es el hijo de la dueña y está sustituyendo a una empleada durante su embarazo, aunque es algo temporal porque está estudiando un máster de acceso a la abogacía. “Siempre había votado a Ciudadanos, pero ahora he cambiado a Vox porque Cs me ha decepcionado. Como ahora está todo crispado, han tirado más a la izquierda y a mí la izquierda no me gusta porque prefiero conservar mis derechos sin que me metan ideas en la cabeza y que gestionen bien, y la izquierda nunca ha sabido gestionar bien”, afirma. Cree que lo de “la lucha obrera” es algo más propio “de los diez años posteriores a la Transición” y que, mientras “la izquierda se ha comido todas las crisis por ‘h’ o por ‘b’”, ha sido la derecha “la que siempre ha hecho remontar al país”. Vanesa, en cambio, había votado a Vox en 2019 pero se ha pasado ahora al PP. “Ayuso lo ha hecho fantástico, se ha comportado muy bien, ha intentado a toda costa no cerrar la hostelería y los comercios y la izquierda no lo habría hecho así. Al final, cuando gobierna la derecha a los obreros siempre nos ha ido mejor”, indica esta mujer de 40 años. El cinturón rojo ahora es azul, el efecto 'Mónica García' y una participación histórica: siete claves del 4M P. GUISADO / J. Á. CARPIO / C. POZO / DatosRTVE Ana es otra vecina de Vallecas que trabaja en un centro óptico auditivo. Mientras levanta el cierre del comercio, explica a RTVE.es que “siempre” ha votado a la derecha, esta vez al PP aunque en 2019 votó a Ciudadanos. “Los demás partidos son una calamidad y la economía, siempre funciona mejor cuando gobierna el PP, desde que gobernó Aznar. La hostelería ha sido un sector en Madrid que ha insuflado un importante apoyo a Ayuso. Paco y Ascen son un matrimonio en el que cada uno tiene ideas propias. Él es empleado en un restaurante y dice que ha votado al PP porque “la única que ha ayudado a los hosteleros ha sido Ayuso”. En 2019, en cambio, había votado en blanco. Ascen, sin embargo, venía de votar al PSOE en las pasadas autonómicas en Madrid, pero ahora ha cambiado a Ciudadanos porque no le gusta cómo ha enfocado esta campaña.