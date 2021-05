Este viernes llega a los cines El olvido que seremos, la cinta de Fernando Trueba ganadora del Goya 2021 a la mejor película iberoamericana, que también fue preseleccionada para los Oscar 2021. Pero, además, se publica la excelente adaptación que Tyto Alba (Badalona, 1975) ha realizado en cómic.

Como la novela original de Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958), este El olvido que seremos (Salamandra Graphic) es un canto maravilloso al amor paterno-filial y un clásico de la literatura hispanoamericana. “La novela me encantó y enseguida dije que sí al proyecto -confiesa Tyto-. Era un reto personal para mí porque me gusta recrear atmósferas de otras épocas y esta es una historia más actual (los años 60,70 y 80), que las biografías de escritores y artistas que he realizado últimamente (Whitman, Picasso, Fellini, Balthus)”.

“También me atraía porque es una historia muy especial y diferente a las habituales. Sucede en Colombia, es la vida real de una familia… No deja de ser una biografía pero es muy diferente” -añade-.

¿Un heroico padre de familia?

Y es que el padre que retrata Héctor es casi un héroe novelesco pero, a la vez, es muy real y cercano. “Es como un héroe que se acaba jugando la vida, pero no tiene esa pinta de héroe porque también es un padre de familia, con sus imperfecciones, sus errores… El libro también explica sus errores en la educación de sus hijos o metiéndose en cuestiones políticas que no le tocaban. También era torpe en muchas cosas y, siendo médico, era incapaz de ejercer. Pero no deja de tener un lado heroico, incluso épico en algunos momentos. Y ese contraste le hace un personaje muy interesante. Porque ante todo es una persona real, con todas sus facetas” .

“Creo que fue un hombre del que podríamos aprender muchas cosas –añade-. Me recuerda al padre de Matar a un ruiseñor. Ese padre que siempre está ahí, que te da consejos, que actúa como debe, que no tiene miedo a hacer lo que debe… Es un personaje fascinante porque no deja de ser un tipo corriente que también puede meter la pata y ser incluso muy divertido. Eso hace que lo admires y que te resulte muy simpático”.

Tyto agradece la colaboración que le ha prestado Héctor para realizar esta novela gráfica: “Ha sido muy generoso -asegura-. Nos hemos comunicado con el WhatsApp y me ha pasado fotos, me ha aclarado cosas sobre la familia, e incluso el papel que llevaba su padre cuando lo asesinaron y en el que había apuntado el famoso poema de Borges El olvido que seremos, que da título al libro. Le he consultado casi cada semana, siempre con un poco de vergüenza por que no pensara que soy muy pensado. Todavía no he visto el cómic físicamente, si en PDF, pero creo que le gustará”.

Tyto confiesa que ha intentado ser muy fiel a esa documentación que le pasaba Héctor: “Es una historia sobre personajes reales y, por eso, he intentado ser lo más fiel posible a ellos. Por una cuestión de respeto. El personaje más complicado ha sido el padre, porque desde que empieza el cómic hasta que acaba te das cuenta de cómo se va transformando el dibujo. Incluso a veces tenía que volver para atrás y redibujar las primeras viñetas en las que salía un primer plano suyo, porque ya no se parecía en nada. Hasta que lo fui interiorizando y me resultó más fácil”.