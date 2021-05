En busca de tratamientos contra la COVID-19

La carrera por la búsqueda de tratamientos eficaces para la COVID-19 continúa. En la actualidad hay unas cien moléculas en ensayos clínicos. Julián Olalla, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, explica que hay dos dianas muy diferenciadas: medicamentos que intentan inactivar el virus en su fase inicial de infección, en la que se replica, y los denominados inmunomoduladores que actúan en una fase más avanzada en la que se produce esa reacción exagerada del sistema inmunitario frente al virus que provoca una COVID-19 grave o incluso el fallecimiento.

"Entre los que actúan en la primera fase destacan los antivirales y los cócteles de anticuerpos. Para la segunda fase se ensayan corticoides y las moléculas inmunomoduladoras, entre ellas los anticuerpos monoclonales que son moléculas que se unen a receptores específicos de nuestros linfocitos para frenar la respuesta inmune", destaca Olalla.

Aplidin, una de las grandes esperanzas para reducir la carga viral del coronavirus

Hay un antiviral que destaca por encima del resto por sus resultados en laboratorio: la aplidina. La farmacéutica española Pharmamar lo comercializa como Aplidin. Este medicamento lleva tiempo utilizándose para tratar un tipo de cáncer hematológico y ahora, con dosis adaptadas, podría servir para reducir la carga viral de forma drástica para evitar el desarrollo de la COVID-19 grave. El director general de Pharmamar, Luis Mora, explica que "actúa sobre una proteína que está en la membrana celular, la EF1A, que es indispensable para la replicación, no solo de este virus, sino para toda la familia de coronavirus y otros virus. Eso significa que es transversal, es decir, que funciona, no solo en el SARS-CoV-2 sino en las posibles mutaciones".

El medicamento inicia ahora la fase final de ensayos en personas: "Se incluirán más de 600 pacientes para comparar Aplidin con otros fármacos que se están administrando ahora a los enfermos para evitar esa famosa tormenta de citoquinas que provoca una reacción desorbitada del sistema inmunitario que agrava la enfermedad". "Si todo va bien, antes de final de año tendríamos resultados".

“Pharmamar busca voluntarios para la fase III del ensayo de Aplidin“

Aparte de estos medicamentos, los científicos ensayan también tratamientos con gammaglobulinas que podrían servir para prevenir la enfermedad grave, sobre todo en pacientes que estén medicados con inmunodepresores.

En cuanto al plasma de convaleciente de personas que ya han pasado la enfermedad y registran un alto porcentaje de anticuerpos neutralizantes, explica Julian Olalla que "no está claro si puede llegar a ser eficaz. Todavía no está definido el papel del plasma en el tratamiento de la COVID-19, necesitamos más evidencia y buscarle un hueco". "Hay ensayos que advierten de que su uso no ofrecería ninguna ventaja, y hay otros que dicen que en los pacientes más malitos podría funcionar".