Al menos 44 personas han muerto tras una aparente estampida humana la madrugada de este viernes, cuando decenas de miles de judíos celebraban la festividad de Lag Baomer en el norte de Israel, en un evento que ha sido el más concurrido en el país desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Más de cuarenta asistentes murieron aplastados y más de cien han resultado heridos, decenas de ellos están en situación crítica, según los servicios de emergencia, que evacuan a los afectados para recibir atención médica y han instalado un hospital de campaña tras uno de los incidentes más trágicos de la historia reciente de Israel.

“Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.



38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh“