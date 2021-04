Beriain, en 2017: "El miedo más profundo que siente alguien en este trabajo no tiene que ver con que te disparen o te secuestren"

"El miedo más profundo que siente alguien en este trabajo no tiene que ver con que te disparen o te secuestren, que también, sino con que cuando te acercas a ese sicario, traficante o guerrillero, que es una persona que mata, que secuestra, que trafica..., a uno casi le gustaría sentir que hay una distancia sideral, pero te das cuenta de que es muy parecido a ti, y eso asusta". Son palabras del reciente asesinado David Beriain en mayo de 2017 sobre su visión del periodismo, su profesión grabada a fuego. Fue durante una entrevista en el programa Cámara Abierta de TVE en la que relataba la posición que adquiere el reportero en los escenarios de conflicto.

"Esos 93 metros es el trozo de mundo que ella habitaba. No salía de ahí prácticamente. Nosotros nos llamamos 93 metros porque queremos recordarnos que a pesar de hacer historias que son grandes, épicas, exóticas... de esas que supuestamente importan, no nos olvidamos nunca de que , a veces, la historia más grande está en el lugar más pequeño y que, en este caso, a mi abuela le sobraron 93 metros para contar el relato más grande de todos : para encontrar su verdad", explicaba Beriain sobre el origen del nombre de su productora.

David se sentía un "privilegiado"

En aquel momento, el reportero navarro contaba en el espacio de RTVE su trabajo en una trilogía sobre el Cártel de Sinaloa, donde estuvieron sobre el terreno cuatro meses y, posteriormente, año y medio finalizando el proyecto. "Yo soy un privilegiado -reconocía David-, como documentalista tengo el tiempo para hacer la inversión en realidades que no están al alcance de la mayoría de periodistas porque no tienen ese tiempo".

“No creemos en la manipulación“

Su compañero de andadura en "93 metros", Adriano Morán, también relató los principios innegociables de su proyecto: "No creemos en la manipulación, no nos casamos con nadie, no creemos en signos políticos... Creemos en las libertades sociales, en la creatividad, en la libertad, en la virtud. Creemos en la emoción, que es información pura. No creemos en las cosas blancas y negras, y esto no significa vivir en la indefinición, nos mojamos mucho. No es tomar partido, es encontrar la verdad pese a quien le pese y cueste lo que cueste".