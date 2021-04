"Hay que reequilibrar los sectores productivos de Cantabria"

Potenciar los servicios públicos y reequilibrar los sectores productivos en Cantabria, con especial atención al primario. Son los planteamientos del recién reelegido secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona. En el programa Encuentros de RNE ha señalado también que es necesario derogar la reforma laboral, y se ha mostrado optimista respecto a un acuerdo inminente para la reforma de las pensiones.

Entrevista completa:

22.49 min Encuentros. Con Mariano Carmona Escuchar ahora

La pandemia nos ha puesto en evidencia, en opinión de Mariano Carmona, y por ello aboga por potenciar los servicios públicos. “La globalización se ha desarrollado bajo estrictos parámetros económicos y en esta situación nos ha puesto en evidencia. Ha puesto en evidencia a una sociedad que ha tomado decisiones de aligerar todo lo que se consideraba un gasto, lo público, y el coronavirus ha puesto de manifiesto que necesitamos unos servicios públicos no como los que tenemos, que son de muchísima calidad, sino incluso otros muchísimo mejores”.

Carmona considera que será imprescindible hacerlo así, porque “después de la pandemia vendrán otras micropandemias, a causa de todo lo que no hemos estado haciendo durante este tiempo. Ha habido gente que no ha seguido tratamientos, o que no ha acudido al médico por miedo a contagiarse… todo eso saldrá, y seguramente también tendremos que hacer frente en el futuro a otras situaciones similares a esta”

“La combinación de reforma laboral, salario mínimo bajo y pensiones poco dignas, es la tormenta perfecta contra la clase trabajadora“

Con una crisis amenazando como secuela inevitable de la pandemia, el secretario general de UGT en Cantabria aboga por un reequilibrio de los sectores productivos en la región, apostando especialmente por el sector primario, que a su juicio ofrecería mayor estabilidad económica. “Se han tomado decisiones políticas equivocadas, subvencionando actividades que ya estaban obsoletas o condenadas a una muerte lenta. Se debe hacer una apuesta definitiva por un reequilibrio de los sectores económicos en la región, y en particular por el sector primario, que está muy abandonado”.

Mariano Carmona considera que un giro a la economía regional en ese sentido propiciaría “unos resultados más positivos y mayor estabilidad en el tiempo. Nos haría más sostenibles y estables en el tiempo. Sería una sociedad más equilibrada y menos sujeta a los vaivenes políticos y económicos. En la industria en particular, habrá que tomar decisiones acertadas para podernos incorporar a los tiempos que nos vienen”