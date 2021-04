El Perseverance consigue extraer oxígeno en Marte

La misión de la Nasa en Marte sigue acumulando nuevos hitos y "protagonistas". Al rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity, ahora hay que sumar a MOXIE -en sus siglas en inglés (Experimento de utilización de recursos de oxígeno in situ en Marte)-, un instrumento del tamaño de una tostadora que ha sido capaz de convertir el dióxido de carbono presente en el Planeta Rojo en oxígeno.

El experimento tuvo lugar el pasado martes 20 de abril, y supone un avance primordial en la posibilidad de enviar personas a Marte. "MOXIE tiene más trabajo por hacer, pero los resultados de esta demostración de tecnología son prometedores a medida que avanzamos hacia nuestro objetivo de ver algún día humanos en Marte. El oxígeno no es solo lo que respiramos. El propulsor del cohete depende del oxígeno, y los futuros exploradores dependerán de la producción de propulsor en Marte para hacer el viaje a casa", ha explicado un administrador de la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial (STMD), Jim Reuter, que patrocina la misión.

A su vez, la NASA ha confirmado este jueves que el pequeño helicóptero Ingenuity ha completado con éxito su segundo vuelo. En esta ocasión, la altura alcanzada por el vehículo ha sido de 5 metros frente a los 3 metros de la anterior prueba, añadiendo también un desplazamiento lateral de otros dos metros. En total, el vuelo de este jueves ha debido superar los 39,1 segundos del realizado el lunes, aunque todavía no está confirmado. De momento han compartido un adelanto de las imágenes de la prueba.

“ #MarsHelicopter Flight #2 is in the books! I’ve captured its higher, bolder flight, and I’ll be sending back all my latest frames soon. Meanwhile, here's a quick preview, including takeoff and two turns. pic.twitter.com/MmNOuIQ8ly“