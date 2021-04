Los estereotipos en el mundo de la comedia: ataques en redes por el físico y mitos sobre el humor feminista

Por un millón de euros decid nombres de mujeres cómicas españolas, sobre todo de monologuistas. Se puede hacer la prueba de buscar en Google "cómicos de stand up". Los resultados son masculinos. Esto me ha llevado a hacer un reportaje sobre el humor feminista con el que yo me reía e identificaba en los teatros, en los cafés y bares, en YouTube. De hecho, siempre he querido hacerlo: soy adicta a las cómicas americanas Ellen De Generes, Mae Martin, Hannah Gadsby y Amy Schumer.

Tras hablar con mi amiga Katia, del Teatro del Barrio, empecé a tener claro que tenían que hacer un reportaje con algunas mujeres cómicas con las que me moría de risa o simplemente pensaba: eso me ha pasado a mí, aquello me lo han dicho a mí. Ellas hablan de lo que nos cabrea, lo que nos duele, lo que nos divierte, todo incluido. Por eso, allí que fuimos a cazar respuestas y seguir el instinto de la curiosidad para hablar y, sobre todo, escuchar a Nerea Pérez de las Heras, Virginia Riezu, y Penny JayG, que hizo un esfuerzo especial para estar ahí.

Desde 2008, hay más cómicas en YouTube y en el universo podcasts e Instagram. Hay más humor feminista en la escena alternativa. En las redes las mujeres empiezan a contar la vida desde la comedia y sobre todo desde su punto de vista, ya no repiten tanto los patrones cómicos de los hombres, se van creando modelos y referentes, y temas como la regla, ligar por Tinder, el aburrimiento maternal, el alcohol y las malas decisiones, el sexo, los insultos machistas que sufrimos las mujeres, el desamor, la pereza de las relaciones y la vida cotidiana en clave femenina se cuelan en los monólogos del stand up. Una nueva brecha se ha abierto y es una gozada porque las risas tienen perspectiva de género. Por fin.

¿Hay humor feminista? "Y humor machista. Y esto es muy importante porque solo se habla del humor feminista. Existe el humor feminista, el humor machista. Existe el humor contra el racismo. Hay muchos tipos de humor porque el humor va vinculado a tu discurso político", dice Penny JayG de Riot Comedy.

"De hecho, creo que nos ha pasado que hemos estado consumiendo humor que no estaba hecho desde esa perspectiva porque había muchas humoristas, pero nunca se habían parado a reflexionar las posibilidades de expresar en su humor cómo vivían", asegura Nerea Pérez de las Heras que se sube al escenario del Teatro del Barrio con su monólogo "Feminismo para torpes". Las mujeres hacen humor con la palabra "feminazi", con los lugares comunes, de esa "lo que necesita es un buen polvo".

Hago de chacha "Mi personaje es de chacha. Esta chacha lo que quiere es resolver el problema. Siempre todas las señoras hablan de las chachas. Que si chachas, las chachás 'asao', pero ¿alguien se ha pasado a pensar en cómo son las señoras", dice Gracita Morales durante el rodaje de la película "La ciudad no es para mí". Desde 2003, Ellen Degeneres triunfa en EE. UU. en prime time y su show ha creado escuela aunque ha perdido mucha audiencia desde que acusaron a la cómica americana de crear un ambiente laboral tóxico. Su equipo se le ha rebelado y el público le ha dado la espalda. Elle ha pedido perdón públicamente. Es innegable que Ellen nos hacía reír con chistes diferentes. "No es que sea diferente porque de pronto nos haya caído un polvo mágico y de repente somos haditas y estamos petándolo. No, es diferente porque estaba escondido. Siempre ha estado ahí. Ahora nos escuchan", afirma Penny JayG “ Estamos atrevesadas por una pedagogía patriarcal“

"Tú estás atravesada de una pedagogía patriarcal. Igual las mujeres que los hombres. Tenemos un montón de comportamientos aprendidos. Por eso, este cliché tan horroroso, que es cierto, pero no es lo dañino: que también hay mujeres machistas. Claro que sí, porque nosotras también estamos educadas en ese caldo", reflexiona Nerea Pérez de las Heras. Sin olvidar que las tres entrevistadas apuntan a la madre que las ha influido a todas: Patricia Sonrosa. Remontándonos en el tiempo, también hay un antes después de Rosa María Sardá, cómica pionera en España. El humor hecho por mujeres ha evolucionado al ritmo de la sociedad durante los últimos años y temas tabú de hace 20 años, ahora se ventilan sobre los escenarios y en la corrala de YouTube.

Nos acostumbramos al humor de hombres "Nos hemos acostumbrado durante todos estos años a la comedia hecha por hombres, al humor masculino. Y lo hemos tipificado como que eso es lo normal, ese es el estándar, que estamos nosotras haciendo otras cosas diferentes, raras, feministas. Es nuestro punto de vista. Igual que nos hemos acostumbrado a uno, toca acostumbrarse a otro, intregarlo y que funcionen los dos", dice Virginia Riezu, que interpreta en el teatro "Para ser mujer eres bastante graciosa". “ Toca acostumbrarse al humor feminista“

"Parece que es un nicho y no somos nichos. Somos una parte más de la comedia, que se puede reivindicar, que lo hacemos según nuestro punto de vista, pues claro que sí. La primera persona que me seleccionó en el club de la comedia me dijo: 'La comedia está bien hecha o mal hecha', insiste Virginia Riez. “ La comedia está bien o mal hecha“ Riot Comedy es un show de micros abiertos, lo que significa que el público participa en el espectáculo. "Yo notaba que mi discurso en la comedia tradicional no iba a gustar mucho. Entonces decidí montarme mi movida con mis amigas y monté la Riot Comedy. Y desde entonces, no he parado", se ríe Penny JayG.