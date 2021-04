La Comisión parlamentaria de Investigación del accidente de Spanair, que en 2008 costó la vida a 154 personas y dejó 18 heridos, ha aprobado, con 210 votos a favor y los votos en contra del PSOE, el dictamen que se elevará al Pleno, al que los socialistas presentarán un voto particular.

Fuentes del PSOE han explicado que su voto particular, que se presentará el martes, se justifica porque el dictamen establece responsabilidades que competen a la justicia y no a una comisión de este tipo y que esta atribución podría ser inconstitucional. Entienden que en este tipo de comisiones "se puede señalar, pero no se puede acusar".

“Se puede señalar, pero no se puede acusar“

El dictamen señala los nombres de quienes en la fecha del accidente ocupaban puestos de responsabilidad, empezando por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario general de Transportes, Luís Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; y responsables del aeropuerto de Barajas, de Aena y de la Agencia de Seguridad Aérea.

El dictamen de esta comisión difiere del borrador inicial en dos cuestiones: por un lado se ha excluido del listado de responsables a representantes de empresas privadas, como la propia Spanair, el constructor del avión, Boeing, y la aseguradora Mapfre, y por otro precisa las cuestiones que, entienden, debe analizar la Fiscalía General del Estado.

En el borrador de dictamen había una mención genérica a "conductas negligentes" en el accidente, por lo que apelaba a que lo analizara la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, realizara las actuaciones que considere pertinentes.

El documento aprobado precisa y detalla los puntos que creen debe analizar la Fiscalía: un informe de Aviación Civil, la documentación de la Comisión de Investigación de Accidentes, los datos técnicos del modelo de avión que Boeing no remitió a la Comisión, la posible comisión de un delito de revelación de secretos por el jefe de gabinete de la ministra de Fomento de entonces y el trato dado por Mapfre a las víctimas del accidente.