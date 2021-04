Animación: 'Soul' parte como favorita frente a 'Wolfwalkers', la sorpresa del año

En 2020 una pequeña producción española, Klaus (Sergio Pablos) partía como favorita al Oscar a la mejor película de animación (tras conseguir el Bafta y arrasar en los Annie), pero Pixar impuso su hegemonía en Hollywood con Toy Story 4, que le valió su décima estatuilla en la categoría.

Este año la historia se repite, la pequeña producción irlandesa Wolfwalkers (Cartoon Saloon) se enfrenta a Soul, la última gran película de Pixar. Dos cintas a las que separan casi 200 millones de presupuesto, pero que han logrado hacernos soñar. Parece que Soul tiene una clarísima ventaja, pero... Vamos a analizar brevemente las candidatas a mejor película y mejor cortometraje de animación.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Si me pasara algo, os quiero

Otra de las apuestas de Netflix por la animación es este cortometraje de Michael Govier y Will McCormack, Si me pasara algo, os quiero, que cuenta como pasan el duelo los padres de una niña asesinada en un tiroteo en un colegio de Estados Unidos. Una historia que no puede estar más de actualidad en el país, tras la promesa de Joe Biden de controlar la venta de armas. Un corto que destaca por su aspecto artesanal, como hecho a mano. Consigue emocionarnos y que reflexionemos sobre ese gravísimo problema (que nosotros, afortunadamente, no tenemos).