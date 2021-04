María Pareja, una animadora madrileña que ha contribuido a la magia de 'Wolfwalkers'

En 2009 un pequeño estudio irlandés de animación, Cartoon Saloon, se coló en las nominaciones a los Oscar con su primer largometraje, El secreto del libro de Kells. Y sus siguientes películas (La canción del mar y El pan de la guerra) también fueron finalistas a la estatuilla, aunque no pudieron derrotar a la todopoderosa Disney-Pixar. Pero eso podría cambiar con Wolfwalkers (Tomm Moore y Ross Stewart, 2020), una joya en la que han trabajado una quincena de animadores españoles, como la joven madrileña María Pareja, que nos ha atendido desde Irlanda.

María llegó a la película cuando todavía era estudiante y ha acabado figurando en los créditos como directora de arte (junto a los dos directores de Wolfwalkers). Un sueño hecho realidad para la joven: “Yo estudié animación en la U-tad, en Madrid, y el primer año de carrera vi La canción del mar y me enamoré totalmente del estilo, de las historias… Me puse a investigar y pensé: “yo necesito trabajar aquí”. Pero nunca creí que lo lograría tan pronto”.

“Creo que lo conseguí porque estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado –añade-. Porque justo necesitaban alguien de mis características. Escribí a Tom Moore para ver si podía tener una entrevista con ellos en Annecy (el festival de animación más importante del mundo) y enseguida me contestó diciendo que le había encantado mi portfolio (colección de trabajos de un artista) y me propuso hacer un test para la película. En una semana hice un test, les gustó y en un mes ya trabajaba en el estudio, porque todavía estaba estudiando cuando hice ese test”.

De "la nueva" a directora de arte María es Concept Artist, especializada en los fondos (una de las cosas más espectaculares de Wolfwalkers). “Empecé haciendo Scene Illustrations, que son como ilustraciones finales que definen el aspecto visual de la película y a las que poder recurrir durante todo el proceso. Es verdad que soy rápida y me adapté al estilo que buscaban para el bosque, que es la parte en la que estaban teniendo más problemas”. “Cuando acabó el grueso del trabajo del departamento de Scene Illustrations, los compañeros fueron recolocados en otros lugares pero a mí me mantuvieron otros dos meses, por lo que creía que iban a prescindir de mí, pero al final Ross Stewart me dijo que si quería ser Production Designer. Seguí haciendo guías de estilo y notas para los supervisores y acabé participando en todas las reuniones junto con Moore y Ross, que me pedían mi opinión. Y al final terminé figurando con ellos como directora de arte”. María también fue una de las tres personas encargadas de presentar la película en el festival de Annecy, aunque fuera por videoconferencia debido al coronavirus. María Pareja

Robyn y Mebh, dos grandes personajes femenimos La película cuenta la historia de dos niñas en la Edad Media. Robyn es hija de un cazador de lobos (un wolfwalker) que tiene la misión de acabar con esos animales en una época en la que se los consideraba algo demoníaco. Ella quiere seguir los pasos de su padre, pero su encuentro con Mebh Óg MacTíre (una niña-lobo), le hará descubrir un mundo mágico y se pondrá de parte de la naturaleza contra los excesos de los hombres. Los protagonistas de la película son esas dos niñas, de las que nos habla María: “Mebh es un personaje muy loco que arrambla con todo. Es pura energía y lo que más me gusta de ella es que va a por todas y nada la frena. Es luchadora, lo que quiere lo consigue y está decidida a proteger su bosque y a su familia”. “En cuanto a Robyn -continúa- rompe con los esquemas de lo que debía ser una mujer en la Edad Media, en la que no podían hacer gran cosa, aparte de estar en casa, cocinar y cuidar a los niños. El hecho de que ella quiera romper esos cánones y querer ser una cazadora de lobos (una wolfwalker), me parece que tiene mucha fuerza. No se deja intimidar por nada ni por nadie y transmite ese mensaje de fortaleza las niñas, que actualmente siguen teniendo algunos roles asignados que deberíamos cambiar de una vez por todas”. Fotograma de 'Wolfwalkers'

La belleza de la naturaleza Destacar esos fondos de los que se ha encargado María (de bosques y naturaleza) porque son una de las cosas más espectaculares que hemos visto en la animación reciente. “Esos fondos –nos cuenta María- se basan en la localidad irlandesa de Kilkeny (donde están los estudios de Cartoon Saloon). En sus calles y los bosques que tenemos alrededor. Esta bella localidad ha sido una inspiración muy fuerte y para coger referencias solo teníamos que salir a la calle. Además hicimos algunos viajes en coche a los bosques de los alrededores” “Para el bosque –continúa María- también nos inspiramos en películas como El cuento de la princesa Kabuya (Isao Takahata, 2013) y artistas como Cyril Pedrosa, que tiene una línea muy suelta, muy de boceto, que es la línea que queríamos mantener durante toda la película. Y la ciudad está muy inspirada en el linograbado y los grabados en madera medievales de esta zona. Esas han sido las mayores referencias”. Además –añade- el estudio es partidario de hacer esos fondos de manera tradicional, con acuarelas, guache, tintas, lápices de colores… Todo lo que no sea digital les gusta mucho. Y eso le da un estilo muy original y alucinante. Cada fotograma de la película parece una obra de arte que incluso se podría enmarcar”.

“Cuando vi los personajes moverse sobre mis fondos lloré de emoción” Esas acuarelas con auténticas obras de arte que María ha hecho sin parar durante dos años “Habré dibujado miles, porque cuando haces una acuarela no lo hacemos como si fuera una pintura, ya que tiene elementos que van a moverse, por lo que es necesario separar todas las capas, que luego juntarás con el Photoshop. Si tienes dos árboles, una roca y el resto del fondo, ya son cuatro acuarelas las que hay que hacer, solo para un fondo. ¡Y luego que funcione!, porque las acuarelas son difíciles de manejar. Tenemos pilas y pilas de acuarelas en papel en el estudio”. Pero cuando funciona es muy emocionante, como nos confiesa María: “Cuando en ese escenario que has creado aparecen los personajes es algo mágico. De repente todo cobra vida y te quieres sumergir en ese mundo. ¡Es superbonito!”. Fotograma de 'Wolfwalkers' María tiene una secuencia favorita de todas en las que ha trabajado: “Es la secuencia de la canción "Running with the wolves", en la que las niñas van de noche por el bosque y Mebh le enseña a Robyn cómo ser una niña-lobo. Cuando vi la animática por primera vez fue la secuencia con lo a que lloré. Y no podía creer que yo fuera parte de eso tan bello” “Y cuando empezaron a darme más responsabilidades Ross me dijo: “Esta va a ser tu secuencia María, la vas a dirigir tú. Fue donde me dieron más libertad de elección a pesar de que, obviamente, todavía estaba aprendiendo. Diseñé el color, la línea, trabajé con los artistas para explicarles en que se diferenciaba del bosque a la luz del día… Por eso cuando la ví con todos los efectos, la música… Me eché a llorar otra vez. Soy un poco llorona (ríe)”. Fotograma de 'Wolfwalkers'

Una pequeña productora con un estilo único Con ver un fotograma de cualquiera de las películas de Cartoon Saloon reconocemos el estilo único de esta productora. “Hay varios directores en el estudio, como Tom o Nora, y sus películas son diferentes, pero es verdad que todas tienen un aspecto visual definido, que viene de unos diseñadores de personajes comunes y del estilo tan marcado de Tom, que lo transmite al resto de los artistas” -nos cuenta María-. “Sin olvidar las historias –añade-, que están inspiradas en Irlanda y su mitología, con la excepción de The Breadwinner (El pan de la guerra), por lo que son muy especiales y diferentes de las producciones del resto de estudios”. Fotograma de 'Wolfwalkers'

Cuatro películas, cuatro nominaciones a los Oscar Como comentábamos, las cuatro películas que ha hecho este pequeño estudio de animación han sido nominadas a los Oscar, aunque siempre han perdido frente a Pixar-Disney. Este año Wolfwalkers se enfrenta a Soul. Y también son rivales en los premios de animación, los Annie, en los que están empatados con 10 nominaciones. Aunque allí está claro que Soul ganará el premio a la mejor película y Wolfwalkers el de mejor película independiente. “No creo que sea imposible derrotar a Pixar-Disney en los Oscar, aunque es verdad que es muy difícil -confiesa María-. Cartoon Saloon sigue siendo un estudio indie, que apenas es conocido entre el público no especializado. Yo creo que ese es el último obstáculo que le queda. Pero no es imposible. Tenemos la esperanza de ganar; pero estar nominados ya es un privilegio y un honor”. Este año no podrán estar todos juntos para ver los Oscar, pero ya se han preparado para la ocasión: “Con las restricciones no podemos hacer la fiesta de nominación que solía celebrar el estudio para ver la gala -nos cuenta María-, pero han preparado un evento virtual para ver esos Oscar. Y nos han mandado varios detallitos, como una cajita con nuestro cóctel y nuestras palomitas para ver la ceremonia. También hacen juegos con la gente del estudio para al menos verlo juntos, aunque sea a distancia”. La buena noticia es que Cartoon Saloon ha llegado a un acuerdo de colaboración con Apple TV+ (donde se estrenó Wolfwalkers). “Espero que al estar en una plataforma así, el estudio pueda llegar a más gente. Porque ese es nuestro principal problema, que nuestras producciones puedan verse en todo el mundo”. Fotograma de 'Wolfwalkers'