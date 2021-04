Las riders denuncian acoso sexual: "Me he encontrado clientes que te abren la puerta desnudos"

Entra un pedido a su móvil. Tienen que llevar la comida a un domicilio montadas en una bici o una moto. Al llegar, algunos clientes machistas las reciben desnudos o con insinuaciones. Creen que ellas deben seguirle el juego, sino amenazan con no pagar o ponerles mala puntuación en la aplicación que gestiona su trabajo diario. Son repartidoras a domicilio que denuncian que en su entorno laboral tienen que sufrir acoso sexual. Es la experiencia de Ana Mesones, que lleva una década repartiendo comida de restaurantes en Barcelona y que, asegura, “el acoso tras la pandemia se ha incrementado” y las aplicaciones como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Just Eats han contribuido a ello al mostrar sus fotografías y teléfonos personales. “Me he encontrado clientes que te abren la puerta desnudos, chantajes con puntuaciones o el típico si no pasas a tomar algo, no te pago”, ha explicado en ‘La Hora de La 1’.

Riesgo, inseguridad y acoso sexual Esta repartidora veterana confiesa que se ha encontrado ante situaciones de riesgo, inseguridad y acoso sexual en el desempeño de su trabajo. Mesones añade a RTVE.es otro recuerdo de esta misma semana: “El otro día me llamó un cliente a las tres de la madrugada -al que le había llevado una pizza para cenar- para decirme que era muy guapa y que si quedábamos”. Como ella son otras las compañeras que se quejan de las situaciones a las que tienen que hacer frente con “algunos clientes”. “Por supuesto que no es con todos, es solo con los machistas, los que son animales, pero nosotras no tenemos por qué aguantar estas situaciones incómodas en nuestro trabajo diario”, puntualiza antes de añadir que para ligar “ya está Tinder”. “Eres muy guapa, dame tu número, por favor“ La principal queja de las llamadas riders es que en algunas aplicaciones de comida a domicilio se identifica a las repartidoras con su foto y su teléfono personal. Eso se hace, explica Mesones, para que la empresa tenga controlado al repartidor y así el cliente sepa también quién le va a llevar el pedido. Sirve, a la vez, denuncia, “para que los clientes machistas, cuando ven que van a recibir el pedido por una repartidora, se insinúen”. “Ven, pasa, déjame el pedido acá en la mesa“ Este testimonio se repite entre las compañeras y compañeros de la joven que han participado en una encuesta realizada por el sindicato CC. OO. Más de la mitad de las personas preguntadas aseguran que "las mujeres no trabajan en igualdad de condiciones que los hombres y que se encuentran en una situación de riesgo, inseguridad y acoso sexual constante”. Y, lejos de lo que se podría pensar, “cada vez hay más mujeres repartidoras, ya que la situación laboral que ha provocado la pandemia hace que sean muchas compañeras las que hayan acudido a este tipo de trabajos”, argumenta Mesones. También hay otra pauta, añade la repartidora: “Si contestamos o recriminamos esas actitudes machistas a los clientes, ellos nos puntúan de forma negativa en la aplicación, por lo que encima se nos penaliza”. Es justo lo que le ocurrió a otra de las entrevistadas por la organización de trabajadores: “Por ejemplo, el caso de una mujer que al subir el pedido, el cliente se insinuó y le reclamó su número de teléfono personal, que ella no quiso facilitar. Esta persona la puntuó mal y encima dijo que no había dado el pedido. La mujer fue sancionada y no pudo trabajar durante tres días porque tenía la cuenta bloqueada", apuntan desde CC. OO.