Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según dos estudios publicados en la revista estadounidense The New England Journal of Medicine.



Estra proteína provoca que el sistema inmunitario genere anticuerpos contra ella, lo que puede inducir a episodios trombóticos acompañados de un descenso en el nivel de plaquetas en sangre, que paradójicamente son las causantes de los coágulos.



Los autores de ambas investigaciones, llevadas a cabo en Alemania y Noruega, destacan que estos anticuerpos inducidos por la proteína FP4 se pueden detectar con un test diagnóstico, que se utiliza habitualmente en los hospitales para detectar un trastorno similar desencadenado por la heparina -un fármaco anticoagulante-, mediante un proceso en el que también se generan anticuerpos contra la FP4 y se producen trombosis con bajo nivel de plaquetas.





El primero de los estudios analiza el caso de once pacientes vacunados en Alemania y Austria que habían desarrollado trombosis después de ser inoculados con el suero británico; nueve eran mujeres, con una edad media de 36 años (rango, 22 a 49). Entre 5 y 16 días después de vacunarse, los pacientes presentaron uno o más eventos trombóticos, con la excepción de un paciente, que tuvo una hemorragia intracraneal mortal.



De los pacientes con uno o más episodios trombóticos, 9 tuvieron trombosis venosa cerebral, 3 trombosis venosa esplácnica (en el hígado), 3 embolia pulmonar y 4 otras clases de trombosis; de todos ellos, 6 fallecieron y cinco pacientes tenían coagulación intravascular diseminada. Aunque las trombosis afectaron a distintos órganos, todos los pacientes tenían anticuerpos contra la proteína FP4 y déficit de plaquetas en la sangre.



El estudio, financiado por la Fundación Alemana de Investigación, concluye que la vacunación con el suero de AstraZeneca "puede dar lugar al desarrollo poco frecuente de trombosis inmunitaria mediada por anticuerpos activadores de plaquetas contra FP4".