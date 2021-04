La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que con el fin del estado de alarma el 9 de mayo, si se cumple la previsión del Ejecutivo, acabarán las restricciones generales de movilidad como el llamado “toque de queda”.

En una entrevista en RNE, Montero ha afirmado que, si el calendario de vacunación se desarrolla “sin incidencias”, el estado de alarma no se prorrogará a partir del 9 de mayo, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes. La clave, ha dicho, para que el control de la pandemia se desarrolle sin estado de alarma está en que no haya una "cuarta ola" y la tendencia de la pandemia siga "en cifras descendentes". Y será entonces el Consejo Interterritorial de Salud quien acuerde las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia.

Sánchez no prevé prorrogar el estado de alarma cuando acabe el 9 de mayo: "Queremos que sea el punto y final"

"Acabarían las medidas generales, como el toque de queda, lo que no termina es la competencia de las comunidades para poner las medidas que consideren sin tener que recurrir al estado de alarma", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que "las actuaciones coordinadas del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento", y que las autonomías disponen de la "legislación ordinaria en materia de salud pública" para hacer cumplir lo que se acuerde en el Consejo, por lo que "hay herramientas suficientes" para hacer frente al coronavirus.

Critica el "postureo" de Ayuso con la vacuna Sputnik

Montero ha descartado que para el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud vuelva a haber una batalla judicial como ha ocurrido en Madrid o en Castilla y León respecto a algunas medidas.

Y respecto a Madrid, ha cargado contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por "contactar con las autoridades rusas para hacer una gestión imposible para una comunidad autónoma, como es la compra de una vacuna -la Sputnik- sin que esté autorizada por la Agencia Europea del Medicamento". "Imagínese que hubiera sido la Generalitat de Cataluña en lugar de Ayuso, estoy convencida de que el PP se hubiera llevado las manos a la cabeza", ha apostillado.

"Creo que es más una pose de Ayuso en campaña electoral", un "postureo de hablar con unos y otros para que parezca que el Gobierno de España no está haciendo su tarea o, peor, las autoridades europeas, lo que es más grave", ha considerado.

Montero ha criticado con dureza la "política de confrontación" de la presidenta madrileña "con el Gobierno de España". "Hemos comprado de forma centralizada las vacunas. No tiene sentido trasladar esa incertidumbre a la población ni hacer actuaciones excéntricas que no iban a cristalizar en nada", ha criticado, y ha reprochado a Ayuso que el gobierno autonómico "no ha aprobado ni una ley ni ha dado ayudas a las empresas y pretende vivir eternamente de esa pretendida confrontación".