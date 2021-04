El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado este jueves de forma energética la muerte de centenares de civiles en Birmania a raíz del golpe de Estado y la toma del poder de los militares.

"Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación y condenan con firmeza el uso de violencia contra manifestantes pacíficos y la muerte de centenares de civiles, incluidos mujeres y niños", ha expresado en un comunicado el organismo.

“�� #Myanmar

Security Council strongly condemns violence against peaceful protestors & deaths of hundreds of civilians



➡️calls on military to exercise utmost restraint



➡️underlines need to protect rights of ethnic minorities#UNSC President @VietNam_UN��https://t.co/h8p18EIV6I pic.twitter.com/imMnCRhZGe“