O Museo do Pobo Galego duplica as súas dependencias

Fachada do Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela

A cabeceira dos museos antropolóxicos de Galicia prepárase para poñer en uso as novas salas, despois dunha rehabilitación e adaptación da denominada “ala sur” de Bonaval, na que o consorcio de Santiago investiu preto de 3 millóns de euros.

Agora o director do Museo do Pobo Galego, Manuel Vilar, prepárase para enchelas de contido: “imos darlle continuidade á sala de historia de Galicia, e as plantas baixas serán salas de exposicións temporais”.

Máis espazo para exhibir o legado dos galegos Un novo capítulo para un museo no que os galegos se senten identificados como pobo, segundo Anxo Lorenzo, secretario xeral de cultura “Este proxecto vai moito máis alá da cidade de Santiago, por tratarse dun proxecto de país“ O Museo do Pobo Galego viu a luz hai máis de corenta anos. Hoxe ven imprescindible a súa ampliación para seguir gardando e exhibindo o tesouro colectivo da galeguidade.