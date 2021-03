La llegada de familias enteras y menores no acompañados a la frontera sur de Estados Unidos, en plena pandemia, está complicando las cosas para la administración Biden, que debe hacer frente a la falta de espacio y de instalaciones adecuadas.

Aunque las organizaciones no gubernamentales que atienden a los niños se resisten a hablar de crisis, las primeras imágenes de la acogida de inmigrantes de la era Biden muestran a menores hacinados y durmiendo en el suelo en un centro Texas.

Centro de detención de migrantes en Texas. Oficina del Congresista Henry Cuellar vía AFP

"La situación con los niños sí es seria y no es tanto por el aumento de los números", ha declarado a Efe el director ejecutivo de Hope Border Institute, Dylan Corbett, en El Paso.

"Lo que estamos viendo es que no hay espacio, es una cuestión de espacio", ha añadido Corbett, que pide que el asunto "no se politice". Algo difícil ya que Donald Trump no ha dejado pasar la oportunidad de criticar la política migratoria de su sucesor.

Las cifras no son precisas y se habla de "centenares" de menores bajo custodia de la Patrulla Fronteriza o en distintos albergues habilitados en la ciudad de El Paso, que ronda los 900.000 habitantes. La pandemia y el cierre de fronteras ha obligado a reducir el contacto con Ciudad Juárez, su vecina en el lado mexicano de la frontera.

"Hemos visto estas cifras bajo el Gobierno de Trump. No es algo que no podamos gestionar, somos capaces si hay voluntad política y si trabajamos juntos como comunidades fronterizas con el Gobierno federal", ha añadido Corbett a Efe.