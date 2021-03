El juicio por la presunta 'caja B' del PP se retoma este martes con las declaraciones como testigos de los que fueron secretarios generales del partido y ministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal; así como el expresidente balear Jaume Matas y el expresidente del Senado Pío García-Escudero.

Debido a la situación de la crisis sanitaria, el tribunal ha aceptado que García-Escudero, Arenas y Cospedal testifiquen de forma telemática en lugar de trasladarse hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde se está celebrando la vista oral para esclarecer, principalmente, el origen del dinero con el que se pagó la reforma de la sede del PP. A estas horas, ya ha terminado la declaración del exdiputado 'popular' Jaime Ignacio del Burgo.

Sus declaraciones son unas de las más esperadas, junto a la de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy -que testificarán este miércoles-, después de la 'confesión' que hizo el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 5 años de prisión, que les incluyó en la lista de personas que, según él, cobraron "complementos salariales".

Bárcenas dijo haber dado un sobre con 25.000 euros a Cospedal y otro a Rajoy

Ya en el juicio, Bárcenas afirmó que no tiene ninguna "animadversión" hacia la formación política, aunque sí apuntó que él y la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal no se tienen "una especial simpatía".

Durante su declaración, explicó que "los papeles del PP" -tal y como denominó a los apuntes de la contabilidad paralela- finalizaron en 2009, cuando estalló el caso Gürtel. Por ello, para liquidar el saldo que había, entregó en un sobre con 25.000 euros cada uno a Cospedal y Rajoy.

Según indicó, ese dinero procedía de un donativo de 50.000 euros que la sede nacional recibió tras sufrir un embargo de 70.000 euros como consecuencia de una deuda del partido en Pontevedra.

Tras la declaración de Bárcenas en el juicio por la presunta 'caja B', Cospedal aseguró que el extesorero "volvía a mentir" sobre la existencia de una contabilidad paralela en el PP.

Asimismo, recordó que en su día ya presentó una demanda contra Bárcenas por vulneración de su "derecho al honor" a raíz de "declaraciones del mismo tenor" que dio lugar a la sentencia de 5 de febrero de 2015 de la Audiencia Provincial de Toledo.

Cospedal declaró como testigo en la Audiencia Nacional ante el que fuera juez instructor del caso Pablo Ruz en 2013 y recalcó que nunca había cobrado sobresueldos y que tampoco había escuchado hablar de ellos antes de llegar a la Secretaría general del partido. Misma versión mantuvo cinco años después en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la supuesta financiación irregular del PP.