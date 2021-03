La Comisión Europea enviará una carta a AstraZeneca como parte de su estrategia para tratar de resolver la disputa sobre el compromiso de la farmacéutica para proveer vacunas anticovid a la UE, según ha asegurado un portavoz del Ejecutivo comunitario al que cita Reuters, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen haya advertido que la UE puede bloquear la exportación de vacunas.

“The EU has been exporting vaccines in support of global cooperation. But open roads run in both directions. If needed we’ll reflect on how to adjust our exports based on reciprocity and, in the case of countries with higher vaccination rates than us, proportionality.“