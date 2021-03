Sanidad y las comunidades llegan a un acuerdo para el cierre perimetral en Semana Santa

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas las comunidades y ciudades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad, ha acordado una serie de medidas frente a la COVID-19 para Semana Santa que trasladará el próximo miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su ratificación. Madrid ha sido la única comunidad autónoma que ha mostrado su desacuerdo con la propuesta pactada.



Entre los acuerdos alcanzados, se aboga por restringir la movilidad entre comunidades autónomas, aplicar el toque de queda desde las 22:00 hasta las 6:00 y reducir las reuniones a cuatro personas, tanto en espacios públicos como privados. También se recomienda que "se eviten todos los viajes que no sean necesarios".



Las propuestas consensuadas llegan después de que la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del pasado miércoles finalizara sin acuerdo, y su objetivo es conseguir una respuesta homogénea a nivel nacional, para limitar la movilidad durante las vacaciones y evitar un rebrote de la pandemia de coronavirus.

Las medidas buscan limitar la movilidad y los contactos. Así, con carácter general se recomienda no bajar el nivel de alerta en el que se encuentran las comunidades autónomas desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa, aunque los indicadores sean favorables y por tanto, mantener las medidas establecidas en ese momento.



Respecto a la movilidad, se ha acordado que se deben evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios y se especifica que la movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las autonomías, salvo las excepciones reguladas en el Estado de Alarma.

Medidas en residencias

En otro orden de cosas, la Comisión de Salud Pública también ha aprobado el documento de Adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en el marco de la vacunación. En el mismo se recoge que “se debe informar a los residentes, trabajadores y familiares que, aunque existe un riesgo significativamente menor de padecer COVID-19 después de la vacunación, el riesgo no desaparece por completo ya que la vacuna no garantiza una protección total a todas las personas vacunadas”.



Por lo tanto, “se debe continuar garantizando el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención, tales como el uso de mascarilla, lavado de manos y distancia de seguridad, así como una ventilación adecuada”. Así, “se permitirán las actividades grupales y el uso de las zonas comunes dentro del centro asegurando el cumplimiento del punto anterior y manteniendo las medidas de vigilancia contenidas en los Planes de Contingencia”. No se recomienda de forma general llevar a cabo cribados periódicos en residentes ni realizar serologías para verificación de la efectividad de la vacunación.



Respecto a las visitas, salidas e ingresos “se flexibilizará el régimen de visitas y salidas tras una valoración individualizada de cada residente y de cada centro residencial” y “la ubicación y organización de las visitas, su supervisión o no, y el número de visitantes, así como la organización y duración de las salidas, se pautará por parte de la autoridad competente garantizando siempre las medidas de prevención adecuadas”.