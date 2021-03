El exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa, ha cuestionado en La Noche en 24 Horas "qué PP se presenta" a las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Para Illa, "Ayuso es la extrema derecha o la derecha extrema, no representa al verdadero PP".

Salvador Illa ha reconocido que tuvo "diferencias con Ayuso", a pesar de que a él no le gustaba "confrontar en público en temática de pandemia". Para el exministro, la candidata por las filas azules en Madrid tiene una forma de hacer política muy diferente a la que emplean compañeros de formación, como Núñez Feijóo en Galicia o Juanma Moreno en Andalucía.

Para el líder del PSOE catalán, "se ha puesto de moda reafirmar las convicciones políticas manifestándose en contra de algo" y tendiendo al "discurso de la polarización". Un discurso que, según Illa, también promueve Ayuso, y que por suerte tuvo "un duro revés con la derrota de Trump en EE. UU.".

"Me quiero dirigir a la Cámara"

Más allá de la actualidad política madrileña, Illa ha vuelto a expresar su deseo de dirigirse a la Cámara de la Generalitat "como partido que ganó las elecciones" y que luego "Laura Borràs ya verá que decisión toma".

La recién elegida presidenta del Parlament de Cataluña "ha empezado con mal pie", según considera Illa, porque debería "guardar una actitud de neutralidad" que ahora mismo no está teniendo.

El candidato del PSC no ve imposible proclamarse como President de la Generalitat, porque las negociaciones independentistas no siempre llegan a buen puerto y a su juicio "proponen una cosa que ya fracasó". Además, ve urgente un cambio porque "los últimos diez años no han sido buenos para Cataluña".

Cree que es importante centrarse en las cosas en las que sí están de acuerdo tanto independentistas como no independentistas: "proteger la salud de los ciudadanos, reactivar la economía, transformar la industria de la automoción con Nissan y Seat, así como la industria turística catalana".

Respecto al "problema catalán" Illa ha explicado no se hubiera producido si se "hubiera respetado el estado de derecho" o rompiendo "unilateralmente" el marco de convivencia en 2017. "La solución vendrá del respeto al estado de derecho. Desde este marco se tienen que tomar las decisiones", ha apuntado el representante del PSC, que ha recordado que, con los indultos de los presos catalanes, el Gobierno está tramitando la petición. "No tienen que tener ningún privilegio ni prejuicio", ha aclarado.