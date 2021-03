El certificado de vacunación que ha presentado la Comisión Europea para poder viajar en verano permitirá recuperar la movilidad y reactivar el turismo, pero abre también algunos dilemas morales que los expertos están poniendo sobre la mesa. ¿Es ética su aplicación en cualquier ámbito? ¿Puede provocar situaciones de discriminación en el mercado laboral entre inmunizados y no inmunizados?

El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, cree que Bruselas ha salvado la principal objeción ética al permitir que la vacuna no sea la única vía para conseguir el certificado al que también se podrá acceder teniendo anticuerpos por haber pasado la enfermedad o con una PCR negativa. "De lo contrario, se estaría infligiendo un doble castigo a los que no tienen acceso a las vacunas", explica el experto que, no obstante, cree que aún quedan varias dudas éticas en el aire.

Bueno en el ámbito del ocio, malo en el laboral De Montalvo considera que es importante determinar en qué ámbito se podría usar el certificado. "Está bien para poder viajar, pero me parecería incorrecto utilizarlo para temas sanitarios o laborales. No puede afectar al derecho al acceso al trabajo. Hay que estar muy vigilantes con sus usos indebidos porque algo que inicialmente tiene un fin bueno puede llegar a usarse mal", ha recalcado. "Está bien para poder viajar, pero me parecería incorrecto utilizarlo para temas sanitarios o laborales" No obstante, el presidente del Comité de Bioética también destaca los aspectos positivos que puede tener el certificado. "Ayudará a encontrar un equilibrio entre economía y salud, pero es que, además, garantizará el derecho fundamental a la libertad de circulación que es consustancial a nuestra dignidad", ha subrayado en RNE.



La ética de los que no quieren vacunarse De Montalvo también ha analizado las posibles dudas que puede generar entre los ciudadanos la suspensión de la vacuna de AstraZeneca. “Es bueno parar y revisar como se hace con otros medicamentos, pero es importante comunicarlo bien, lanzando el mensaje de que la vacuna es segura, aunque pueda tener efectos adversos”. “La decisión de no vacunarse éticamente no puede ser considerada igual que la de vacunarse porque es un acto insolidario porque pone en riesgo la salud de los demás sobre la base de argumentos que no tienen ninguna lógica científica”, ha recalcado el experto que invita a quien niegue que la vacuna es la única alternativa para superar la pandemia a proponer otra opción mejor. “Es paradójico que el instrumento de salud que más vidas ha salvado sea el que más se pone en duda”. “"La decisión de no vacunarse éticamente no puede ser considerada igual que la de vacunarse porque es un acto insolidario, pone en peligro a los demás" “