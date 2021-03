La guerra de Siria, que el 15 de marzo cumple 10 años, ha dejado un reguero de muerte y destrucción: medio millón de víctimas mortales, un número indeterminado de heridos, mutilados y desaparecidos, y más de 12 millones de desplazados.

Los combates se han librado en ciudades y barrios, con asedios que recuerdan a la edad media, y con todo tipo de armas, desde la aviación a las armas químicas, coches-bomba y minas antipersona. Todos los contendientes han cometido violaciones de los derechos humanos, y los civiles se han llevado la peor parte: los que no han perdido la vida han visto destruidas sus casas, colegios y hospitales, y 6 millones de niños sirios solo conocen la guerra.

La dificultad de contar a los muertos

En un conflicto como este, donde se enfrentan tropas regulares e irregulares, milicias y facciones, y donde no ha sido posible la presencia de observadores imparciales, es difícil cuantificar el número real de víctimas. No obstante, varias organizaciones internacionales y ONG han intentado llevar un cómputo aproximado.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), una ONG opositora con sede en Londres pero con una extensa red de informantes en el interior del país, es una de ellas. Según los datos de bajas confirmados y contrastados por sus fuentes, hasta el 1 de marzo habían muerto en la guerra de Siria 388.476 personas.

No obstante, el Observatorio calcula que a esta cifra hay que sumar otras 206.000 muertes más "no documentadas", que no han podido ser corroboradas por la dificultad de acceder a la información, por lo que el número real de víctimas mortales supera el medio millón.

Por su parte, la Red Siria para los Derechos Humanos (Syrian Network for Human Rights, SNHR), una organización que solo registra las muertes de civiles, eleva hasta los 227.413 la cifra de víctimas no-combatientes hasta marzo de 2021.

GRÁFICO: Víctimas civiles

En 2020 se produjo un descenso notable de bajas civiles, que el SNHR atribuye a la pandemia de coronavirus, que ha restringido los movimientos de los combatientes, y al alto el fuego pactado entre Turquía y Rusia. Aun así, la guerra de Siria arroja la mayor cifra de víctimas civiles de todos los conflictos actuales en el mundo.