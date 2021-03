El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha avisado este miércoles a ERC de que el Gobierno no puede hacer una "contorsión" contraria a sus valores, a sus principios y a su coherencia política por "pretender apoyos a cualquier precio". Ha respondido así en RNE al portavoz de la formación republicana, Gabriel Rufián, quien el martes avisó de que su grupo es imprescindible para la gobernabilidad de este país y amenazó con retirarle su apoyo al Gobierno.

La tensión entre el Ejecutivo y ERC llega después de que la parte socialista del Gobierno de coalición aplaudiera la votación del Parlamento Europeo que permitió que se le retirase la inmunidad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de otros huidos de la justicia: "Si siguen así lo acabarán celebrando en sus casas y no en la Moncloa", ironizó el diputado.

Al ser preguntado sobre si teme que ERC retire su apoyo al Gobierno en una entrevista en RNE, el ministro ha respondido: "Lo que me daría miedo es que el Gobierno, por mantener el apoyo de quien fuese, hiciese una contorsión contraria a sus principios, valores y a la coherencia política. Uno no puede pedir o pretender apoyos a cualquier precio". Así, ante la posibilidad de que ERC decida retirar su apoyo al Ejecutivo, Iceta ha proseguido: "Cuando llegue el puente, ya lo cruzaré".

Ve posible un "cambio de signo" en Murcia

En otro momento de la entrevista, Iceta ha reconocido que no sabe si el PSOE se plantea presentar una moción de censura junto a Ciudadanos en la región de Murcia, tal y como han confirmado algunas fuentes regionales, pero ha asegurado que es posible que se produzca un "cambio de signo" en mitad de la legislatura si "ha habido un agotamiento".

"Cualquier cosa es defendible si puedes presentarla en esa luz. Si eso es así y se puede explicar es perfectamente legítimo", ha sostenido Iceta después de que socialistas y 'naranjas' hayan abierto esta vía para desbancar al 'popular' Fernando López Miras.

"No tenía ni idea", ha asegurado el ministro que, con todo, ha recordado que el marco constitucional "permite cambio de mayorías" en mitad de la legislatura. Por ello, y tras mostrar su respeto por los procedimientos, Iceta ha incidido en que el Ejecutivo colaborará "con quien gobierne" en Murcia.

Preguntado si este movimiento podría acercar de nuevo a la formación que lidera Inés Arrimadas al Gobierno, Iceta no ha ocultado que le gustaría que el partido naranja se aproximase al Ejecutivo. "A mi sí, cuantos más me acercan más me gusta: literalmente", ha explicado.

En esta línea, Iceta ha deseado a Cs el "mejor de los acuerdos" y ha asegurado que a "muchos" les gustaría que Arrimadas pudiera "remontar el partido" y convertirlo en la "bisagra liberal reformista que a España le conviene".