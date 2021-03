El juez revoca la semilibertad de Junqueras, los exconsellers y 'los Jordis', que deberán volver a la cárcel

El juzgado de vigilancia penitencia ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado mes de enero al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn, y 'los Jordis', tal y como solicitaba la Fiscalía en su recurso.

Según han informado fuentes jurídicas, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña ha estimado los recursos del ministerio público y ha retirado el régimen de semilibertad a los siete presos de Lledoners, quienes a lo largo de este martes deberán regresar a la prisión para volver al segundo grado.

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha hablado de "vergüenza" y "venganza" a la hora de valorar la decisión judicial en un mensaje en Twitter. Además de ofrecer el respaldo del Govern en la lucha por "vuestra libertad, la amnistía y la autodeterminación".

“De nou la injustícia. De nou retallant els drets i llibertats més bàsics. De nou la vergonya. De nou la venjança.



No defallirem. Teniu i tindreu el Govern al vostre costat en la lluita per la vostra llibertat, per l'amnistia i l'autodeterminació!