Pilar de Yzaguirre, productora teatral: "El feminismo no es un movimiento, es una revolución"

Pilar de Yzaguirre tiene 85 años y sigue en activo; de hecho, tiene en estos momentos en cartel en el teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid la obra El Grito, toda una muestra de valor en medio de la crisis del teatro por la pandemia del COVID-19. Pilar es productora teatral y este montaje supone para ella algo muy especial: "Mis dos pasiones son las artes escénicas y luchar por los derechos de la mujer. Cuando tú tienes dos pasiones y de repente las puedes unir y presentarlas a la vez, eso supone para ti como haber llegado a algo", afirma con entusiasmo.

El Grito se basa en un caso real que ocurrió hace unos años en España, una batalla legal en la que una mujer tuvo que poner a prueba su fortaleza frente a una batalla jurídica interminable: "Yo me enteré de ese caso por la prensa, de cómo esa mujer se pasó ocho años de juicio en juicio sin conseguir liberarse de una culpa que no tenía, hasta la sentencia final que fue revolucionaria. Unas amigas me animaron a llevar este caso a escena, pero yo entonces no tenía fondos para producir esta obra". Ahora lo ha conseguido y la vemos feliz, porque esta obra puede contribuir a concienciar sobre determinadas carencias: "Hay una víctima por falta de justicia social, de justicia feminista indudablemente", asegura Pilar.

Un grito para romper el silencio El programa Objetivo Igualdad le ha preguntado por su activismo feminista. Pilar de Yzaguirre comenzó a luchar por los derechos de las mujeres a principios de los años 70: "Yo quería hacer cosas y no podía. Entonces una mujer no podía comprar un piso o abrir una cuenta corriente sin permiso del marido. Me educaron para dar gusto a los demás y a partir de cierto momento dejé de hacerlo y empecé a hacer lo que tenía que hacer", afirma categórica. Ella promovió la visita de Betty Friedam, la autora de la "Mística de la femineidad" a España en abril de 1975. Aquella conferencia titulada "La mujer en la sociedad del futuro" fue todo un acontecimiento. “La sociedad en la que vivimos se ha construido sin contar con las mujeres“ Pero además de leer y escuchar, Pilar de Yzaguirre hablaba con voz propia. En 1976 escribió en El País el artículo "El feminismo es un movimiento contracultural", que según ella resume su pensamiento: "Yo ahora incluso iría a más. El feminismo no es un movimiento, es una revolución. Creo que el feminismo es una revolución contracultural, porque toda la sociedad en la que vivimos se ha construido sin contar con las mujeres". Ese grito que recrea en el teatro es símbolo de liberación: "La mujer ha estado callada siempre, ahora empieza a hablar y ahora sabe que hay unas leyes que avalan lo que dice, porque la respetan. El grito va de una mujer que cuenta una historia que es verdad y nadie la cree", considera Pilar.