El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este martes el "legado" de sus antecesores, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y ha avisado de que "pinchan en hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del PP con nuestros predecesores". Sin embargo, ha reconocido que él tiene ahora "más difícil" la reunificación del centroderecha, al contrario de lo que sucedió en la etapa de Aznar.

"Aprovecho para decir que pinchan en hueso los que pretendan dividir a la nueva generación del PP con nuestros predecesores (...). Estoy orgulloso de liderar el mejor partido de España y el más grande de Europa", ha resaltado en un encuentro celebrado por el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno, en el que ha participado, junto al expresidente del Gobierno José María Aznar, en el 25 aniversario de la primera victoria del PP en las elecciones generales, que llevaron a la formación por primera vez al Palacio de la Moncloa.

En su intervención, Casado ha elogiado tanto a Aznar como a Rajoy, de quienes ha destacado que "dejaron el país mejor de cómo lo encontraron", a pesar de que en las últimas semanas ha querido marcar distancia con el pasado del PP en lo referente a las acusaciones de corrupción que pesan sobre el partido. Para el líder del PP, este legado es "patrimonio de los españoles".

Mientras que Aznar ha señalado que que se trataba de un acto académico para "reflexionar" y no para "celebrar nada", Casado ha subrayado que él sí que había acudido a celebrar "dos legislaturas clave para la historia de España" y que sirvieron para consolidar la Transición y refundar un espacio electoral disperso y dividido. Además, también ha querido recordar que en noviembre se celebran los 10 años de la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa.

Se trata de la primera vez que aparecen juntos Casado y Aznar después de que el PP haya centrado buena parte del foco informativo el mes de febrero a raíz del inicio del juicio sobre la presunta caja B del partido.Precisamente para romper con ese pasado, Casado anunció hace dos semanas que abandonarán la histórica sede nacional del PP situada en la calle Génova 13.

La reunificación del centro derecha

Sobre la reunificación del centroderecha, Casado ha subrayado que él lo tiene más difícil de lo que lo tuvo Aznar en sus momento, pues cree que ahora "hay grandes partidos que hacen que esa reunificación del espacio electoral sea más compilcado", en alusión a Vox y Ciudadanos.

Según Casado, en los años 90, el PP se encontró con partido más pequeños para llevar a cabo esa refundacion y ha agregado que el propio Aznar ha reconocido públicamente que la actual dirección del PP lo tiene "mucho más complicado".

Además, el líder del PP ha asegurado que su tarea no es mover al PP al centroderecha, porque a su juicio, es un espacio donde nunca ha dejado de estar el partido, "el centro reformista, constitucionalista y liberal". Y se ha mostrado convencido de que su objetivo ha de ser recuperar para el PP a una mayoría hoy polarizada, resistiendo los "cantos de sirena" que le piden acercarse a Vox o, incluso, al PSOE.

En este sentido, ha afirmado que si Aznar debía mover a Alianza Popular donde estaba el "centro liberal", "la mayoría social", ahora él debe hacer lo contrario: "Mover a la mayoría social a la centralidad" y la moderación.

Además, Casado se ha mostrado crítico con el tiempo político actual en el que prima la "inmediatez" y la "distorsión del discurso en política", y en el que parece, a su juicio, que "no está de moda" un partido "serio y responsable" como es el caso del PP. Para líder 'popular', Aznar no triunfó por Twitter, Instagram o por decir "cosas estrafalarias", sino por su "sensatez y coherencia", mientras que ahora estás "fuera" si no te acomodas al resto, que "insultan más y gritan más".

También ha rechazado las críticas de no tener proyecto o por no tener equipo económico, y ha recordado que tiene en su equipo a la que fuera "responsable económica de Maastrich", en referencia a la vicesecretaria de Política Sectorial, Elvira Rodríguez.