El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha advertido este jueves de que "nunca hay que descartar que llegue el momento" en el que su formación diga "hasta aquí hemos llegado" dentro del Ejecutivo, pero ha considerado que, por ahora, la coalición de Gobierno "vale la pena" ya que se están "cambiando algunas cosas" pese a que está "costando mucho" pactar con el PSOE.

Iglesias se ha pronunciado así a pocos días de la reunión que prevé mantener la semana que viene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar las sonadas diferencias en el Gobierno de coalición, especialmente a raíz de los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasel o en materia de las leyes de igualdad y de vivienda.

Precisamente, Unidas Podemos ha afirmado recientemente que la regulación del mercado del alquiler es una "línea roja" y que se ha llegado a preguntar que, si el Gobierno de coalición no sirve para esto ni para "aumentar las pensiones", entonces "¿Para qué sirve?, en palabras del portavoz de la formación Gerardo Pisarello. También el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, llegó a advertir este miércoles en el Pleno de revisión del estado de alarma de que "sin medidas valientes está en juego la coalición", a lo que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le respondió pidiéndole "bajar los decibelios" y emplazándole a dialogar.

"Nunca hay que descartar que llegue un momento en que digas hasta aquí hemos llegado, hay cosas que no podemos aceptar", ha afirmado Iglesias este jueves en una entrevista en Furor TV. Sin embargo, ha matizado después que "es demasiado cómoda la posición de no tomar riesgos" y situarse en la oposición dando "un discurso impecable" en el Congreso que no sirva para "cambiar nada". "Nosotros hemos decidido cambiar las cosas desde dentro, sabiendo que la coalición tiene que estar sometida a una revisión permanente" y que "no es estar por estar" en el Ejecutivo.

Preguntado entonces sobre si la coalición vale la pena, ha respondido: "Si no valiera la pena, no nos darían las hostias que nos dan". "El hecho de que la fuerza minoritaria sea mucho más atacada por el poder mediático que la fuerza minoritaria, es la prueba inequívoca de que vale la pena", ha proseguido, diciendo que si son atacados en Unidas Podemos es porque "están cambiando algunas cosas".

Aún así, ha reconocido que les "cuesta". "El Gobierno es un terreno de combate político, desde la cordialidad y el acuerdo de gobierno", pero muchas veces los socialistas "no quieren" ceder, ha asegurado. Aún así, ha destacado que "es impresionante las cosas que se han sacado adelante" como el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo o la regularización de las casas de apuestas.