El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a Unidas Podemos "bajar los decibelios" a la hora de afrontar sus diferencias y "seguir trabajando y debatiendo" después de que el portavoz de la formación 'morada', Pablo Echenique, haya advertido al jefe del Ejecutivo: "Sin medidas valientes y eficaces está en juego no solo el futuro de la coalición, sino del país".

Las tensiones entre los socios de coalición han sido uno de los debates principales que se ha dado este miércoles en el pleno de revisión del estado de alarma en el Congreso, donde aparte del coronavirus, han cobrado protagonismo cuestiones como el debate sobre la libertad de expresión a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel o el 23F, cuyo 40 aniversario se conmemoró este martes. Un debate, en el que Sánchez ha anunciado 11.000 millones en ayudas para empresas, pymes y autónomos de los sectores más afectados por la crisis.

Sánchez no ha podido obviar las discrepancias con Unidas Podemos, especialmente a raíz de los disturbios tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, las declaraciones del vicepresidente segundo Pablo Iglesias sobre la "normalidad democrática", y las diferencias en materia de vivienda o sobre la 'ley trans'.

También la portavoz del PSOE, Adriana Lastra , se ha referido a los choques en la coalición y ha asegurado que "con diferencias o sin diferencias" el Ejecutivo ha sacado adelante ley de eutanasia, la de educación, el ingreso mínimo vital, hay "escudo social" y presupuestos. "Y habrá ley de igualdad de trato y LGTBI y ley de vivienda porque los socialistas gobernamos para mejorar las cosas y este Gobierno está mejorando las cosas", ha añadido. La portavoz socialista no ha mencionado, sin embargo, la 'ley trans', que según Unidas Podemos los socialistas están "bloqueando".

Echenique insta a Sánchez a tomar “decisiones valientes y eficaces”

Con todo ello ha respondido así a Echenique, quien ha reconocido en su primera intervención que existen muchas diferencias un día después de que la formcación advirtiera al PSOE de que la regulación de los precios del alquiler era una "línea roja" y se preguntase "para qué sirve" un Gobierno de coalición si esta medida no pueden salir adelante.

02.07 min Echenique insta a Sánchez a tomar "decisiones valientes y eficaces": "No solo nos jugamos el futuro de la coalición, sino del país"

“Algunas de estas diferencias no las vamos a poder resolver esta legislatura y tendremos que esperar a que los españoles vuelvan a repartir las cartas en las próximas elecciones”, ha asegurado, mientras que "otras tendrán fácil solución, como volver al acuerdo de Gobierno y cumplirlo". "La mayoría las resolveremos con el diálogo y el debate democrático y es nuestro deber hacerlo”, ha zanjado.

Pero ha alertado a Sánchez de que dentro de tres años solo habrá “dos escenarios posibles”: “O decimos que hemos tomado medidas valientes y eficaces o habremos fracasado. En el primer caso, habrá un país más justo y mejor y la ciudadanía sabrá reconocerlo en las urnas. En el segundo, no solo habrá un enorme sufrimiento social, sino que se deteriorarán las bases de la democracia y nos asomaremos al oscuro precipicio del odio y la extrema derecha”. Por ello, ha advertido: “En tomar o no esas decisiones valientes y eficaces alientes no nos jugamos solo el gobierno de la coalición, sino del país”.