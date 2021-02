El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE que es "un error tensionar" el Ejecutivo de coalición al plantear en la nueva Ley de Vivienda que se pueda "traicionar la palabra dada" e "incumplir el acuerdo" para regular los precios del alquiler, unas discrepancias que se suman a otros recientes debates, como el de las leyes de igualdad, en el seno del Gobierno.

Iglesias se ha hecho esta advertencia al PSOE en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de participar en el acto conmemorativo del frustrado golpe de Estado del 23F, en referencia a la situación entre los dos socios del Ejecutivo de coalición, después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, rechazara "imponer" el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, como plantea Unidas Podemos.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha minimizado las discrepancias en rueda de prensa tras al Consejo de Ministros, al afirmar que el Ejecutivo de coalición es "firme, estable" y que "en ningún caso" ni el ministro Ábalos ni el Gobierno han transmitido "ninguna voluntad de no hacer cumplir el compromiso que hizo posible el gobierno de coalición".

Iglesias: "Creo que no es bueno tensionar el gobierno de coalición"

"Creo que no es bueno tensionar el gobierno de coalición y se tensiona cuando se incumplen los acuerdos", ha señalado Iglesias para dejar claro que este Ejecutivo existe porque existen unos compromisos "firmados" por él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siendo precisamente uno de ellos la regulación del precio del alquiler en el marco de la ley de vivienda.

De hecho y tras remarcar que muchos jóvenes comprueban "cada día y cada mes" que no se cumple el derecho constitucional del acceso a la vivienda, el también líder de Podemos ha asegurado que van a ser leales con el pacto suscrito con el PSOE y ha reiterado que "no es bueno" la postura de los socialistas de no respetar ese acuerdo.

El diputado de Unidas Podemos y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, también ha advertido en el Congreso de que la regulación de los precios del alquiler "es una línea roja": "Si un Gobierno de coalición no sirve para regular los alquileres, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición progresista?", se ha preguntado.

Estas advertencias se han sumado a las declaraciones del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Unidas Podemos) que al ser entrevistado en La noche en 24 horas, tras las declaraciones de Ábalos, aseguraba que "es difícil de entender este cambio de opinión del PSOE con una cuestión tan importante para la vida de millones de personas".