Vecinos del riesgo: la amenaza de vivir cerca de un vertedero, una planta petroquímica o nuclear

En Zaldibar ha habido un antes y un después a partir del derrumbe del vertedero. Cuando se construyó ya hubo oposición vecinal, pero esta escombrera acabó funcionando durante nueve años. Además de albergar amianto, ahora se sospecha que además también se han vertido otros productos perjudiciales para la salud.

El portavoz de la Plataforma vecinal Zaldibar Argitu, Gaizka Zabarte, denuncia que se excedieron en las cantidades de materiales que se habían depositado. Zabarte señala que "la vida prevista del vertedero era de 35 años, con un vertido máximo anual de 70.000 toneladas y solo en 2018 se vertieron más del doble".

Los incendios que siguieron al accidente emitieron toxinas peligrosas para la salud y más de 50.000 habitantes de la zona tuvieron que confinarse en casa. El experto ingeniero en riesgos ambientales, José Ramón Becerra, asegura que era un "vertedero de low cost (de bajo coste)", donde se vertían grandes cantidades de residuos a ritmos frenéticos y no daba tiempo a que el suelo se compactase.

Proceso judicial en marcha, búsqueda activa

Son denuncias que se investigan en el proceso judicial que se ha puesto en marcha para intentar saber cuál fue la causa del derrumbe. El Gobierno Vasco se encarga ahora del vertedero y responsabiliza a la empresa Verter Recycling de la contaminación de aguas y suelo. Además, la empresa propietaria está acusada de un presunto delito medioambiental y otro contra la salud de los trabajadores. Hubo dos fallecidos: Alberto Sololuze, al que encontraron seis meses después del accidente y, Joaquín Beltrán, al que todavía siguen buscando.

Txisko Beltrán y Nahia Sololuze, hermano e hija de los dos fallecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar Crónicas

"Le vi 15 minutos antes de que pasara. Nos quedamos mirándonos a los ojos y esa mirada se me va a quedar clavada de por vida. No le he vuelto a ver más", relata el hermano de Joaquín. Entre los trabajadores estaban él mismo y su sobrino, el hijo del desaparecido. Txisko fue arrastrado en el desplome con una máquina de 20 toneladas monte abajo, pero pudo salvar la vida.

Cuando Joaquín intentaba llegar a la báscula, en la entrada del vertedero, para dar la voz de alarma a Alberto Sololuze, la otra víctima del accidente, fue cuando les cayeron cientos de miles de toneladas de tierra y basura encima. El vertedero de Zaldibar se sellará cuando se encuentre a Joaquín Beltrán.