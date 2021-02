Coronavirus

La aparición en diferentes partes del mundo de variantes del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, ha hecho saltar las alarmas con respecto a la posibilidad de que estas mutaciones aumenten la capacidad de contagio y la mortalidad del patógeno. En estos momentos hay tres que preocupan especialmente: Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. De ellas, la británica ya ha sido detectada en diferentes hospitales españoles, en regiones como Madrid, Cataluña o Cantabria.





Que en todos los casos las variantes son más contagiosas es algo que ya se sabía, pero el presidente de Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado recientemente que la nueva detectada en el sur del país "podría estar asociada a un mayor nivel de mortalidad". Sin embargo, tanto la OMS como numerosos científicos cuestionan este punto, ya que los datos aportados no son lo suficientemente sólidos.



A continuación, se intenta responder a las principales cuestiones que puede suscitar esta variante del SARS-CoV-2 que ya se está detectando en numerosos hospitales españoles:

¿La variante británica está detrás de la tercera ola en España?

Puede haber influido, pero si lo ha hecho ha sido de manera tímida, ya que los casos de COVID-19 comenzaron a crecer mucho antes de que se detectase por primera vez la variante británica en pacientes españoles. "El aumento de casos en España no ha tenido que ver con la cepa inglesa", expresa a RTVE.es Fernando González Candelas, catedrático de Genética de la Universitat de València, quien cree que "sin lugar a dudas en ese aumento espectacular hay una parte de la cepa británica, pero no es la principal causa, ni mucho menos".



"El actual aumento de casos en España tiene que ver más con el comportamiento y con la falta de medidas… Si además de todo, se añade una cepa un poco más transmisible, la situación no hace más que empeorar sobre lo mucho que ya estaba empeorando", recalca.