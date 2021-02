Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Política de Consumidores, señala que la respuesta de Astrazeneca a las solicitudes de la Unión Europea sobre los suministros de la vacuna contra la COVID-19 "no son satisfactorias". También ha indicado que seguirán los contactos con la farmacéutica.

“The EU wants to know exactly which doses have been produced where by @AstraZeneca so far, and if, or to whom, they have been delivered. The answers of the company during the Steering Board discussion have not been satisfactory so far. A second meeting is scheduled for tonight.“