'Scott Pilgrim vs The World', estrenado en 2010 y que se convirtió en una leyenda de los videojuegos de culto, está de regreso para conquistar las consolas de nueva generación. Ubisoft ha relanzado el título basado en las novelas gráficas de Bryan Lee O'Malley que llega en formato digital, además del pack de DLC con nuevos modos y personajes.

Muchos eran los fans que esperaban una respuesta por parte de la compañía para volver a disfrutar de una aventura gráfica que en 2014 se convirtió en una reliquia.

Scott Pilgrim luchará contra la Liga de los Siete Malvados Ex por el amor de Ramona Flowers UBISOFT

Por fin, en 2020 las súplicas de aquellos jugadores que se quedaron sin poder disfrutar del videojuego podrán hacerlo este año tanto en cualquiera de las consolas de nueva generación PS5, Xbox Series X|S como en PS4, Xbox One, PC o Switch.

La historia de 'Scott Pilgrim contra el mundo' surge de una serie de novelas gráficas dibujada por el historietista canadiense Bryan Lee O'Malley. La persona elegida para encarnar a Scott Pilgrim no podía ser otro que Michael Cera, el más internacional de los jóvenes actores canadienses, y la cinta está dirigida por Edgar Wright, todo un especialista en la parodia cinematográfica.

Era el año 2010, y Scott Pilgrim debutaba en Xbox 360 y PlayStation 3. El título apostaba por el estilo 'retro' de los 8 bits al más puro estilo Beat' Em Up (yo contra el barrio) , venciendo a hordas de enemigos ; personajes y escenarios diseñados por Paul Robertson; la aclamada banda sonora de Anamanaguchi, con temas de punk, rock y cinemáticas de estilo retro de Bryan Lee O’Malley . ¿Resultado? un videojuego brutalmente adictivo.

Scott Pilgrim vs La Liga de los Siete Malvados Exs

En una mezcla de estilo, humor y jugabilidad clásica, la historia presenta a Scott Pilgrim, un adolescente que deberá enfrentarse a la Liga de los Siete Malvados Ex de Ramona Flowers, para poder vivir su amor juntos.

Para lograrlo, los jugadores podrán encarnar a varios personajes, todos con sus propios movimientos y ataques característicos. A medida que acumulen puntos de experiencia, los protagonistas subirán de nivel y aprenderán nuevas y letales habilidades.

Los ex de Ramona pondrán a prueba tus habildiades y tu nivel UBISOFT

El dinero obtenido tras vencer a los rivales del barrio podrá invertirse en 'PowerUps' como comida, refrescos o CDs que subirán el nivel y las características de nuestro personaje para poder continuar la historia. Es recomendable el 'farmeo' de ciertas zonas para llegar mejor preparado a los jefes finales.

'Scott Pilgrim vs The World' está completamente plagado de referencias a otros videojuegos clásicos y a la cultura 'Geek'. Como todo Beat' Em Up, abundan los niveles ocultos que premian la curiosidad del usuario. El modo multijugador es un acierto para descubrir estas puertas ocultas y disfrutar del título con amigos.