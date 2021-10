Los altos mandos militares retirados llamaban en el chat de Whatsapp con mensajes sobre purgas y golpes de Estado, a "sumar fuerza" con el líder de Vox, Santiago Abascal, frente al "hijoputa del coletas" y al "malnacido de Sánchez", según el contenido del grupo en el que participaban miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, al que ha tenido acceso el programa de TVE Las Cosas Claras.

El coronel retirado Andrés González Espinar, que en otros mensajes llamaba a "aniquilar a 26 millones, niños incluidos", afirma en otro comentario fechado el 5 de agosto de este año que piensa que la salida del rey emérito es "un error" y a continuación añade que "si el PP no reacciona habrá que sumar fuerza con Abascal y conseguir anular por lo menos a los traidores de Podemos".

En el chat de militares retirados llamado "La XIX del Aire", cuyo contenido ha llevado Defensa a la Fiscalía por si fuera constitutivo de delito, los altos mandos debatieron sobre la posibilidad de pedir una audiencia al rey.

"Ese social comunismo me da miedo", señala otro de los comentarios sobre la devolución al Estado del Pazo de Meirás y la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Cáidos. "Estas cosas me llevan a otra época que al recordarla casi me da un ataque de locura. Primero desentierran a un cadáver y luego atacan a su familia, y estamos en el 2020 ¿esto es España?", señala Pina León de Santos.

El general retirado Francisco Beca interviene: "¡No sé qué decirte León de Santos!" y este responde: "Paco, mira lo que yo opino: ¡Viva Franco, mueran los h. de p.!".

Críticas al PP y elogios a Vox En varios mensajes cuestionan el funcionamiento de la democracia en unas futuras elecciones: "¿Va a permitir el hijo puta del coletas y el malnacido de Sánchez que el pueblo vote?", señala uno de los comentarios. "España ya no es la que era, hoy es blandita y traga lo que le echen, o eso parece", dice otro militar retirado. Los elogios a Vox y las críticas al PP se repiten en varios mensajes. Al partido de Pablo Casado se refieren como "una colección de cretinos" y el general retirado Francisco Beca llega a afirmar que el PP es un partido "condenado a la extinción" y que "cada día le asusta el gran auge de Vox [...] Por el bien de España yo considero que sea eso más pronto que tarde". Por el contrario, a Vox, el general retirado se refiere como "la única tabla de salvación" y critica a los que siguen votando al PP, al comentar que este había apoyado la retirada de las condecoraciones a Franco: "Solo tenemos una salida honrosa y eficaz para tratar de evitar la atroz catástrofe que se nos avecina y todos sabéis de sobra como se llama nuestra única tabla de salvación, no creo que haga falta decir de qué partido estamos hablando". En otra conversación tienen elogios a la exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, tras conocerse su destitución: "Si el PP la pone de presidente, sería la única forma de recuperar votos. Solo hay que recordar al Registrador, a Sorayita y el 155 y el resto de maricomplejines para saber con certeza el poco futuro que les queda si siguen por esta vereda", dice el capitán retirado Julián Sevilla Suárez.

"Solo queda repetir la historia" Ante la idea de pedir una audiencia con el rey planteada por otro exmilitar, Francisco Beca dice que no quiere "desanimar", pero "con palabras y a estas alturas no se puede cambiar nada" y en otro comentario a continuación dice: "Solo queda (desgraciadamente) repetir la historia". Los ex altos mandos militares también conversaron en el grupo el 12 de ocubre, sobre la celebración de la Fiesta Nacional: "Abajo comunistas, podemitas, socialistas, separatistas y demás gentuza. En total 26 millones de HDLGP (se cuentan los hijos de todos estos que por definición son hijos de la gran puta)", dice el general Francisco Beca. El exmilitar Luis Manso Medina comenta que "el moños no ha devuelto al rey el saludo", a lo que el capitán retirado Carlos Gómez-Mira García Buzo reacciona también con críticas al color morado: "Los colores laterales parecían más morados que rojos, deben ser un homenaje al coletas". "Todas las faltas de respeto y mamarrachadas de esta gentuza las hacen porque se lo consienten, nada más. Me parece muy bien lo de la Monarquía democrática y popular (no confundir con populachera) pero alguna vez habrá que poner en su sitio a esta gentuza. Y si no esto se acaba", dice el coronel retirado Ángel Díaz Rivera. "¡Viva la legión!, coño", responde Gómez-Mira y entonces interviene Francisco Beca: "Si Pali cuando los pongamos ante un paredón!".